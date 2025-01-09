مصر.. اكتشاف أثريّ جديد لبقايا معبد أشهر ملكة فرعونيّة

البعثة عثرت على عدد كبير من نقوش معبد الوادي والّتي تعدّ من أندر وأجمل نماذج فنّ النحت في عصر الملكة حتشبسوت، والّتي لا يوجد مثيل لها في المتاحف المصريّة سوى نماذج قليلة...

شهدت مصر، الأربعاء، الإعلان الرسميّ عن اكتشاف أثريّ جديد في جنوب البلاد الزاخر بالآثار التاريخيّة، ويعود إلى بقايا معبد للملكة الفرعونيّة حتشبسوت، الّتي تولّت الحكم بين 1479 و1458 قبل الميلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي غرب الأقصر (جنوب)، وفق بيان لزاهي حواس، عالم الآثار المصرية وأحد أبرز رؤساء البعثات الأثريّة الحكومية المشتركة.

ووفق البيان، حضر إعلان اكتشافات أثريّة، محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة، والأمين العامّ للمجلس الأعلى للآثار (حكومي) محمد إسماعيل، في إطار عمل البعثة الأثرية المشتركة التابعة لـ"مؤسّسة زاهي حواس للآثار والتراث" بالتعاون مع "المجلس الأعلى للآثار" التابع لوزارة السياحة والآثار المصريّة.

وقال حواس: "على مدار 3 سنوات من البحث والحفائر العلميّة الّتي بدأت في سبتمبر/ أيلول 2022، تمكّنت البعثة من تحقيق عدد من الاكتشافات الأثريّة المهمّة في المنطقة الواقعة عند بداية الطريق الصاعد لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري (جنوب)".

(الأناضول)

وتضمّنت الاكتشافات العثور على "جزء من أساسات معبد الوادي الّذي كان يقع عند مشارف الوادي وهو بوّابة الدخول الرئيسيّة للمعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت المسمى جسر جسرو، والّذي يعد أجمل المعابد الفرعونية على الإطلاق"، وفق ذات المصدر.

وأشار حواس، إلى أنّ "البعثة عثرت على عدد كبير من نقوش معبد الوادي والّتي تعدّ من أندر وأجمل نماذج فنّ النحت في عصر الملكة حتشبسوت، والّتي لا يوجد مثيل لها في المتاحف المصريّة سوى نماذج قليلة".

(الأناضول)

وأوضح أنّ "مجموعة النقوش الملكيّة المكتشفة حديثًا تعدّ الأكمل على الإطلاق من بقايا معبد الوادي الّذي تعرّض للهدم خلال عصر الرعامسة والأسرة التاسعة عشرة (تمتدّ بين 1292 ق.م و1186 ق.م)".

وتشهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن اكتشافات أثريّة، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريّين الّذين بنوا الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع.