نتفليكس تبدأ تصوير "جن" أول مسلسل عربي

بدأت شركة البث الرائدة عالميًا بتقديم الخدمات الترفيهية عبر الإنترنت "نتفلكيس"، يوم الأحد الماضي، تصوير أول مسلسل عربي حصري لها في العاصمة الأردنية عمّان باسم "جِن".

وأعلنت الشركة على موقعها الإعلامي أن مسلسل الخيال العلمي يتناول "جمال البيئة المحلية جامعًا بين مواضيع الماورائيات وحياة المراهقين، ليقدم للعالم المعاصر لمحة عن الفلكلور الشرق أوسطي الفريد، ويطرح مواضيع معاصرة حول أساطير الجِنّ من خلال قصة غابرة خارقة للطبيعة عن الصداقة والحب والمغامرة".

وأنتجت العمل شركة "كبريت برودكشن"، وسيتم إخراجه وإنتاجه التنفيذي من قبل المخرج اللبناني، ميرجان بو شعيا، الذي أخرج فيلم "فيلم كتير كبير"، فيما يتولى الثنائي إيلان وراجيف داساني، اللذان عملا على إنتاج فيلم "سييم" الإخراج التنفيذي لهذا العمل.

ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل المكون من ست حلقات على منصة نتفليكس العام القادم.

وتضع نتفليكس المسلسل تحت خانة "الأعمال الأصلية" وهي الصيغة المتداولة لشراء الشركة لحقوق حصرية لنشر العمل أو الاستثمار.

ويحكي "جن" قصة مجموعة من الشبان العرب اليافعين الذين توضع صداقاتهم وعلاقاتهم الرومانسية الناشئة على المحكّ حين يستحضرون وبغير قصد قوى خارقة من الجنّ.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم الصاعدين في المنطقة، حيث تلعب سلمى ملحس دور ميرا، المراهقة المتمردة التي دمرها فقدان والدتها، وتحاول أن تتعلم كيف أن تحب من جديد حين تقابل كيراس، الذي يؤدي دوره حمزة أبو عقاب، الجنّي المكلف بحراسة الجنّ المذنبين. ويلعب سلطان الخليل دور ياسين، الذي يكافح في عالم يبدو متآمرًا ضده، ونتابع قصته القديمة التي أثارتها صداقته غير الطبيعية مع فيرا، عائشة شاهالذو، التي تبحث عن الانتقام بأي ثمنٍ كان. وينضم إلى ميرا صديقاها فهد – ياسر الهادي، وليلى – بان حلاوة – في معركة لإنقاذ ياسين من براثن فيرا قبل فوات الأوان.

وذكر المنتج التنفيذي والكاتب المشارك للمسلسل، راجيف داساني: "يعد إنتاج أول مسلسل عربي أصلي من نتفليكس وأحد أول المسلسلات التي تركز على المراهقين من العالم العربي، تجربة مميزة لا تُنسى. وقد صادفنا العديد من المراهقين المحليين الذين عبروا عن استيائهم لعدم مشاهدة ما يمثلهم بدقة على شاشة التلفاز، وإننا في غاية السعادة لتحقيق ذلك لهم، بل ونعتبر أن ذلك من مسؤوليتنا أيضا. ومن خلال هذا العمل فإننا سنقوم بتقديم كل ما تزخر به المنطقة من إبداع".