2000 كذبة لترامب: وثائقي يحرج الرئيس الأميركي

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية 2000 كذبة ومعلومة مغلوطة تفوه بهار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سواء لفظيًا أو على حسابه في موقع "تويتر"، منذ توله الرئاسة، وحول إعلامي ساخر هذه الكذبات إلى ما يشبه فيلمًا وثائقيًا قصيرًا.

وبحسب رصد الصحيفة، كذب ترامب 2000 مرة خلال 255 يوم منذ توليه الرئاسة (11 شهرًا)، أي كان معدل الكذب لدى الرئيس الأميركي 5.6 كذبات في اليوم الواحد، ما سبب إحراجًا لترامب وتهكم الكثير من الناشطين والإعلاميين.

وفي برنامج الساخر يقدمه الإعلامي، جيمي كيميل، تهكم على هذا الرقم غير المسبوق بالنسبة لرئيس أميركي، قائلًا إنه يبعث على الاندهاش، خصوصًا وأن الرئيس ترامب لا يعمل حتى 2.6 ساعات في اليوم الواحد.

وأضاف كيميل أن ترامب لا يكتفي بالكذب فحسب، بل يصر دائمًا في خطاباته على حث الرأي العام على تصديق ما يقوله.

وخلال البرنامج، تم عرض وثائقي قصير ضم تصريحات خبراء علقوا على "الإنجاز" غير المسبوق الذي حققه ترامب، معتبرين أنه حقق "أكبر إنجاز في تاريخ الكذب"، وأنه "أكبر كذاب عرفه التاريخ على الإطلاق".

وبحس لا يخلو من السخرية، نقل البرنامج حدث تنصيب ترامب رئيسًا لأميركا، مرفقًا بتعليق "في 20 من يناير/ كانون الثاني 2017 وضع ترامب يده فوق الإنجيل ليبدأ مشوارًا تاريخيًا نحو 2000 كذبة".

ووفق ما نقله البرنامج الساخر، فإن ترامب استطاع في شهر آذار/ مارس أن يتربع على عرش الكذب بتفوهه بأكبر عدد منها، وحصده عددًا يفوق بأربع مرات أكاذيب بعض الرؤساء الأميركيين السابقين طيلة ولايتين رئاسيتين.