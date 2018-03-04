"جت آوت" يفوز بجائزة سبيريت أفضل فيلم وأفضل مخرج

حصدَ فيلم الإثارة والرعب "جت آوت" الذي يتناول العلاقات العرقية الأميركية جائزة سبيريت أفضل فيلم، التي تعد أكبر جائزة للسينما المستقلة يوم أمس السبت، وذلك قبيل حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما "الأوسكار".

وحصد الفيلم الذي يتناول قصة شاب أسود يزور أسرة صديقته بطريقة عنصرية ساخرة إيرادات بلغت 176 مليون دولار.

وترشح الفيلم لأربع جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل لدانيال كالويا، وحصلت آخر أربعة أفلام فازت بجائزة سبريت على جوائز أوسكار.

وفاز الممثل الكوميدي جوردان بيل الذي كتب الفيلم وأخرجه بجائزة أفضل مخرج في الحفل السنوي الذي يكرم أفضل إنتاج سينمائي مستقل تم بميزانية صغيرة.

وقال بيل لدى تسلمه الجائزة "هذه تعني الكثير بالنسبة لي".

وفازت فرانسيس مكدورماند بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري" في الحفل الذي أُقيم على الشاطئ. ومكدورماند مرشحة لجائزة أوسكار.

وفاز تيموثي شالاميه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كول مي باي يور نيم".

أما أليسون جاني، فقد حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "آي تونيا"، وفاز سام روكويل بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري". والاثنان من بين المرشحين لجوائز أوسكار.

وفازت جريتا جيرويج بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "ليدي بيرد".