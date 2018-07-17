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نجاح "داونتون آبي" يحوله إلى فيلم قريبًا

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 12:05

نجاح "داونتون آبي" يحوله إلى فيلم قريبًا
من ملصق الفيلم
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

سيتحول المسلسل الدرامي الناجح "داونتون آبي" الذي نال عدة جوائز وتدور أحداثه حول منزل بريطاني في أوائل القرن العشرين، إلى فيلم سينمائي سيشهد عودة الأبطال الأصليين للمشاركة في المشروع.

وذكرت شركة فوكاس فيتشرز للإنتاج والتوزيع السينمائي أن جوليان فيلوز، مؤلف المسلسل، كتب سيناريو الفيلم وسيقوم بإنتاجه، أيضا.

وسيعود إلى كرسي الإخراج برايان برسيفال، الذي أخرج أول حلقة من المسلسل، وعدّة حلقات أخرى ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم هذا الصيف.

وقال المنتج جاريث نيامي، في بيان: عندما كان المسلسل يقترب من نهايته كان حلمنا أن نجلب لملايين المعجبين على مستوى العالم فيلما، والآن بعد أن جمعنا الكثير من النجوم فسنبدأ عملية الإنتاج قريبا".

وأضاف: سيناريو جوليان ساحر ومثير ومسلٍ وفي أيدي برايان برسيفال، نأمل أن ننجز شيئا يتطلع إليه الناس مع عرض داونتون على الشاشة الكبيرة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#داونتون آبي
#مسلسلات
#أفلام

من عرب 48

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