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فيلم "الجوكر" يتجاوز عتبة المليار دولار

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 09:53

فيلم "الجوكر" يتجاوز عتبة المليار دولار
(أ ب)
عرب ٤٨

تجاوز فيلم "الجوكر" على عتبة حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح أول فيلم مصنف ”للكبار فقط“ يكسر هذا الحاجز.

وحقق الفيلم، وهو قصة سوداوية من إنتاج شركة "وورنر براذرز" عن العدو اللدود للرجل الوطواط (باتمان)، إيرادات بلغت 999.1 مليون دولار حتى يوم الخميس رغم عدم عرضه في الصين، التي من المتوقع أن تصبح أكبر سوق للأفلام في العالم العام المقبل.

ويجسد الممثل يواكين فينكس، في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسيا يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف. ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.

وقال المحلل المتخصص في شباك التذاكر، غيتيش بانديا، إن الفيلم تخطي حاجز المليار دولار يوم أمس، الجمعة.

وقال بانديا، مؤسس ورئيس تحرير موقع (بوكس أوفيس جورو)، على "تويتر" إنه "قطعا إنجاز مذهل لفيلم مصنف للكبار فقط أنتج بميزانية متواضعة ولم يعرض في الصين".

وكان أقرب منافسين للفيلم على هذه المكانة هما الجزء الثاني والأول من فيلم "ديدبول" اللذين حققا إيرادات بلغت 785 مليون دولار و783 مليون دولار على التوالي. ويقوم الممثل ريان رينولدز ببطولة الفيلمين ويلعب فيهما دور بطل خارق بذيء اللسان.

ووفقا لمجلة فوربس فإن الفيلم أيضا هو الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار. ويرجع السبب في الإقبال على الفيلم إلى التركيز على الشخصية الرئيسية وليس على المؤثرات الخاصة ومشاهد الحركة.


#الجوكر
#فيلم
#شباك التذاكر

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