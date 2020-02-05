مصر: مهرجان جمعية الفيلم يتوّج فائزيه السبت المقبل

يفتتح مهرجان جمعية الفيلم حفل توزيع جوائز دورته السادسة والأربعين، يوم السبت المقبل، بفيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر، وذلك في العاصمة المصريّة.

ويقام الحفل في سينما "رينيسانس" بشارع عماد الدين في وسط القاهرة، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما المصرية، في مقدمتهم ستة مكرمين، وهم السيناريست وحيد حامد، والمخرج داود عبد السيد، والممثل لطفي لبيب، والموسيقار منير الوسيمي، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد صلاح هاشم.

وتنافست على جوائز المهرجان هذا العام ثمانية أفلام، وحصد فيلم "لما بنتولد" النصيب الأكبر منها، فحصل على جوائز أفضل فيلم، وأفضل ممثلة دور أول لسلمى حسن، وأفضل ممثلة دور ثاني لحنان سليمان، وأفضل إخراج لتامر عزت، وأفضل سيناريو للراحلة نادين شمس.

ونال فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد جوائز أفضل مكياج لطارق مصطفى، وأفضل موسيقى لهشام نزيه، وأفضل مونتاج لأحمد حافظ، وأفضل مكساج صوت لأحمد أبو السعد، وأفضل تصميم ملابس لناهد نصر الله.

وفاز الفنان محمد سعد بجائزة أفضل ممثل دور أول عن فيلم "الكنز 2"، فيما حصل باسم سمرة على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم "ولاد رزق 2"، ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للممثل ماجد الكدواني عن دوره في فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري.

وذهبت جائزة الديكور إلى علي حسام عن فيلم "الضيف"، وجائزة التصوير إلى أحمد يوسف عن فيلم "خيال مآتة"، وجائزة أفضل تصميم ملصق دعائي إلى ماهر دياب عن فيلم "بين بحرين"، وانتزع الضيف جائزة الجمهور بعد أن بلغت نسبة التصويت له 92 بالمئة.