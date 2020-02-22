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هل يعود "فريندز" إلى الشّاشة بعد انقطاع 15 عاما؟

تاريخ النشر: 22/02/2020 - 11:15

هل يعود "فريندز" إلى الشّاشة بعد انقطاع 15 عاما؟
ملصق قديم للمسلسل (تويتر)
عرب ٤٨

أعلن أبطال مسلسل "فريندز" الشّهير أمس، الجمعة، عن حلقةٍ جديدةٍ يتمّ التّحضير لها من المسلسل، بعد انقطاع أكثر من 15 عامًا عن المسلسل الّذي يمتدّ على عشرة مواسم في عشرة أعوام.

وأكّد نجوم المسلسل في منشورات في حساباتهم بمواقع التّواصل الاجتماعي، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلان وديفيد شفيمر، الخبر الّذي تسري حول الشائعات منذ عدّة أشهر، بعد أن نشروا صورة تجمعهم مرفقة بتعليق "هذا يحدث ..." على حساباتهم في "إنستغرام".

في المقابل، أكّدت قناة "إتش بي أو ماكس" التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير لمناسبة إطلاقه في أيار/ مايو في بيان رسمي لها الخبر جاء فيه "إن الأمر رسمي!".

وأضافت هذه المنصة التابعة لمجموعة "وورنر ميديا" أنه "بعد 15 عاما وتسعة أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب (...) سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية".

بعد 15 عاما بين روس ومونيكا وتشاندلر وفيبي وجوي ورايتشل، "سنعيش وقتا يجتمع فيه الأصدقاء والمشاهدون في الوقت الفعلي ونعتقد أن هذه الحلقة الخاصة ستعيد إحياء تلك الأجواء"، وفق ما كتب المسؤول في "إتش بي أو ماكس" كيفن ريلي.

ونقل موقع "فراييتي" المتخصص عن مصادر مقرّبة من العمل، أن كل ممثل سيتقاضى 2.5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة التي ستصوّر، وفقا لقناة "إتش بي أو ماكس"، في استوديوهات "وونر براذرز" حيث صوّر المسلسل في بوربانك قرب هوليوود.

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#فريندز
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#حلقة خاصة
#إتش بي أوه

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