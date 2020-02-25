  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

متحف أوشفيتز يتهم شركة أمازون بالترويج لمعاداة للسامية

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 13:51

متحف أوشفيتز يتهم شركة أمازون بالترويج لمعاداة للسامية
بالوسط: آل باتشيننو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

انتقدت إدارة متحف "معسكر أوشفيتز"، أمس الإثنين، مسلسل "هانترز" الجديد من إنتاج شركة "أمازون"، وذلك بادعاء أنه يحتوي على مشاهد خاطئة تاريخيًا ومنكرة للمحارق النازية التي حصلت في المعسكر.

وقال المتحف الذي يتخذ في بولندا مقرا له، في تغريدة على موقع تويتر، إن "أوشفيتز كان مليئًا بالألم والمعاناة الموثقة في روايات الناجين، واختراع لعبة شطرنج بشرية وهمية في المسلسل ليس حماقة خطيرة فحسب، بل دعوة إلى ناكري الأحداث في المستقبل. نحن نكرم الضحايا من خلال الحفاظ على دقة الحقائق"، وأُرفقت التغريدة بصورة من مشهد في المسلسل تظهر أسرى من أوشفيتز على رقعة شطرنج عملاقة.

وبدأ عرض المسلسل، يوم الجمعة الماضي، على منصة الفيديو التابعة لموقع "أمازون" ، وهو من بطولة آل باتشينو وإخراج ديفيد فيل، ويروي قصة فريق من صيادي النازيين في مدينة نيويورك، اكتشفوا إبان سبعينيات القرن الماضي أن مئات من النازيين يعيشون في الولايات المتحدة.

ودافع المخرج فيل، أمس الإثنين، عن المشاهد التي انتقدها متحف أوشفيتز، قائلًا إن "العمل مستوحى من أحداث حقيقية لكنه ليس وثائقيًا ولا ندعي أنه كذلك، أما مشهد الشطرنج فقد كان مهمًا من أجل ‘إظهار السادية والعنف الشديد‘ الذي ارتكبه النازيون في حق اليهود والضحايا الآخرين".

وانتقد المتحف شركة أمازون لبيعها كتبا معادية للسامية أيضًا، وأعاد نشر خطاب من الصندوق التعليمي لمحارق النازية إلى أمازون، يطلب فيه وقف بيع كتب الأطفال المعادية للسامية، ولا سيما تلك التي من تأليف النازي يوليوس شترايخر الذي أٌعدم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#معسكر أوشفيتز
#أمازون
#محارق النازية
#هانترز
#معاداة السامية
#يوليوس شترايخر
#لعبة شطرنج

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سليم عزام.. وثق تاريخ عائلته الموسيقي في 63 ألبوم صور
سليم عزام.. وثق تاريخ عائلته الموسيقي في 63 ألبوم صور

2020-02-25

"كورونا" يوقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة" في إيطاليا
"كورونا" يوقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة" في إيطاليا

2020-02-25

اعتقال مغنية راب سعودية بتهمة "الإساءة للدين والعادات"
اعتقال مغنية راب سعودية بتهمة "الإساءة للدين والعادات"

2020-02-24

الأكثر قراءة

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

2020-02-24
غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

2020-02-24
كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

2020-02-24
المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-24
540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-02-24