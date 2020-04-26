إعلان أغنية نجوم التسعينيات حديث اليوم الأول برمضان

جمع إعلان "قادرين"، لإحدى الصيدليات الشهيرة في مصر، أبرز نجوم التسعينيات في تلك الفترة، وهم: مصطفى قمر، حميد الشاعري، هشام عباس، وإيهاب توفيق، مسترجعين ذكريات فترة التسعينيات بتصوير كل ما يميز تلك الفترة وما يتعلق بها.

أغنية "قادرين"، هي الأغنية الدعائية لإحدى الصيدليات في مصر ومن كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر توما، وسوشيال ميديا، مصطفى عنتر، فكرة وإشراف أحمد درويش، والكليب من إخراج أكرم فاروق.

وروى مهندس الديكور، إيهاب العدلي أنه حرص أن تكون كافة الديكورات تلائم أجواء التسعينيات، فعمل على توفير أشهر ملامح تلك الفترة، ففي الألعاب كانت لعبة بنك الحظ هي الأشهر، ثم جاء الطفرة مع "الفيديو جيم"، الذي يعتبر بدائيا الآن لكنه كان معجزة حينها، وأضاف الكاسيتات أو ما يعرف بالأشرطة في الفيديو الإعلاني.

وتابع العدلي أن تجميع كل هذه الأدوات لم يكن سهلا نظرا لضيق الوقت، إلا أنه سخر عددا كبيرا من المساعدين في محاولة جمع تلك الأدوات في أسرع وقت وتوفيرها، موضحا أنه أراد أن كل من يشاهد هذا الإعلان العودة بالذكريات إلى تلك الفترة، وتوفير أكبر قدر من ملامح تلك الفترة.