توم كروز يصوّر فيلمًا في الفضاء بالتعاون مع "ناسا"

صرّحت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، أمس الثلاثاء، أن بطل سلسلة أفلام "ميشن إمبوسيبول"، الممثل الأميركي توم كروز، يتعاون معها لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

وقال مدير "ناسا"، جيم برايدنستاين، في حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إن "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية"، مضيفًا أنهم "نحتاج من الإعلام أن يُلهم جيلًا جديدًا من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة".

ونشر برايدنستاين تغريدته بعد تقرير لموقع الترفيه الإلكتروني "ديدلاين"، نُشر الإثنين الماضي، وجاء فيه أن كروز يعمل مع شركة "تسلا" المملوكة للرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، رجل الأعمال إيلون ماسك، في مشروع فيلم سيكون أول فيلم إثارة طويل يجري تصويره في الفضاء.

واشتهر كروز البالغ بأداء المشاهد الخطيرة في أفلامه بنفسه، إذ قاد كروز طائرات مقاتلة في فيلم "توب جن: مافريك"، وتشبث بطائرة وهي تقلع عن الأرض في فيلم "ميشن إمبوسيبول روج نيشن"، وتسلق أطول برج في العالم ضمن أحداث فيلم "ميشن إيمبوسيبول: غوست بروتوكول".

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة تفشي وباء كورونا المستجد حالت، في شباط/ فبراير، دون إكمال تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام "ميشن إمبوسيبول" الذي تجري أحداثه في إيطاليا، كما أوقفت الأزمة الإنتاج السينمائي في "هوليوود".