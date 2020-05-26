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استئناف تصوير فيلم "أفاتار" بالرغم من كورونا

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 11:11

استئناف تصوير فيلم "أفاتار" بالرغم من كورونا
العالم الأسطوري "باندورا" من فيلم "أفاتار" الجزء الأول
عرب ٤٨

ذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" أمس الإثنين، أن الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" كان من أوائل أفلام الاستوديو الرئيسية التي تستأنف عملية الإنتاج والتصوير منذ بداية جائحة الفيروس التاجي.

وقام المنتج جون لانداو، بتغريد صورة من فيلم "أفاتار 2"، والتي تعرض بعض القوارب الكبيرة. إلى جانب ذلك، رسالة توضّح كيف سيعود بعض أعضاء فريق التمثيل إلى نيوزيلندا في الأسبوع المقبل لاستكمال الإنتاج والتصوير.

وكلّف فيلم "أفاتار 2" أكثر من 1 مليار دولار حتى الآن، علما بأن الفيلم الأول سجّل ثاني أعلى الأفلام ربحًا على الإطلاق، حيث حقق 2.78 مليار دولار، في شباك التذاكر العالمي.

وتألق فيه العديد من الممثلين منهم سام وورثينغتون وزوي سالدانا، وينضمّ إلى الفيلم القادم "أفاتار 2"، الذي يخرجه جيمس كاميرون مرة أخرى، ممثلون متألقون؛ كيت وينسلت وكليف كورتيس.

وستحدث الكثير من مغامرات "أفاتار" الجديدة تحت الماء في العالم الأسطوري "باندورا"، حيث يعزو كاميرون تأخر الفيلم إلى العمل على كيفية استخدام تقنية التقاط الحركة تحت الماء بشكلٍ فعال. وكان من المقرر إطلاق الجزء الثاني في عام 2014، ولكن لن يتم إصداره حتى كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وكشف لانداو أن الممثلة كيت وينسلت، التي عملت سابقًا مع كاميرون في فيلم "تايتانيك" عام 1997، كان عليها أن تحبس أنفاسها تحت الماء لمدة سبع دقائق أثناء التصوير، مما يوضّح صعوبة تصوير النسخة الجديدة من فيلم "أفاتار".

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#فيلم
#سينما
#أفاتار
#فيروس كورونا
#تصوير تحت الماء

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