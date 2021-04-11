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فيلم "الهدية" الفلسطيني يفوز بجائزة "بافتا" البريطانية

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 10:22

فيلم "الهدية" الفلسطيني يفوز بجائزة "بافتا" البريطانية
من حساب "بافتا" على "تويتر"
عرب ٤٨

حصلت المخرجة الفلسطينية، فرح النابلسي، على جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا"، عن فئة الأفلام القصيرة، عن فيلم "الهدية".

وأهدت النابلسي الجائزة للشعب الفلسطيني لحظة الإعلان عن فوز "الهدية" بجائزة "بافتا".

وتدور أحداث الفيلم حول رجل فلسطيني وابنته الصغيرة، اللذين انطلقا إلى الضفة الغربية المحتلة لشراء هدية الذكرى السنوية لزوجته، وهي عبارة عن ثلاجة.


ويظهر الفيلم، تحوّل رغبة الفلسطيني، الذي اصطحب ابنته لشراء مجرد ثلاجة، إلى قصة كفاح من أجل تجاوز حواجز ونقاط تفتيش قوات الاحتلال للوصول إلى السوق.

وتم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار، عن فئة الأفلام القصيرة. وقامت النابلسي وهند شوفاني بكتابة السيناريو، وهو من بطولة، صالح بكري ومريم كنج ومريم باشا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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