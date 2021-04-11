فيلم "الهدية" الفلسطيني يفوز بجائزة "بافتا" البريطانية

حصلت المخرجة الفلسطينية، فرح النابلسي، على جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا"، عن فئة الأفلام القصيرة، عن فيلم "الهدية".

وأهدت النابلسي الجائزة للشعب الفلسطيني لحظة الإعلان عن فوز "الهدية" بجائزة "بافتا".

وتدور أحداث الفيلم حول رجل فلسطيني وابنته الصغيرة، اللذين انطلقا إلى الضفة الغربية المحتلة لشراء هدية الذكرى السنوية لزوجته، وهي عبارة عن ثلاجة.

The first of our short film categories is the BAFTA for British Short Film. Congratulations to The Present. You can watch it on @NetflixUK. #EEBAFTAs pic.twitter.com/9imfnO8esJ — BAFTA (@BAFTA) April 10, 2021



ويظهر الفيلم، تحوّل رغبة الفلسطيني، الذي اصطحب ابنته لشراء مجرد ثلاجة، إلى قصة كفاح من أجل تجاوز حواجز ونقاط تفتيش قوات الاحتلال للوصول إلى السوق.

وتم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار، عن فئة الأفلام القصيرة. وقامت النابلسي وهند شوفاني بكتابة السيناريو، وهو من بطولة، صالح بكري ومريم كنج ومريم باشا.