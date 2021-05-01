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20 فيلما جديدا في أيار في السينما الفرنسية

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 17:50

20 فيلما جديدا في أيار في السينما الفرنسية
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن منتجو نحو 20 فيلمًا حتى الآن عزمهم على إطلاق عروضها في دور السينما في 19 أيار/ مايو المقبل، وهو اليوم المحدد لإعادة فتح معظم الأماكن الثقافية في فرنسا ومنها دور السينما، وفقًا لإحصاءات مجلة "لو فيلم فرانسيه" المتخصصة.

ولم يعلن مسؤولو الشركات العاملة في هذا القطاع حتى اليوم اتفاقا لتنظيم مواعيد طرح الأفلام في الصالات وفقًا لما كان يأمل فيه كثر منهم انطلاقًا من خشيتهم من حدوث فائض في الأسابيع الأولى نظرًا إلى وجود أكثر من 400 فيلم تنتظر العرض.

وبمجرد إعلان الرئيس، إيمانويل ماكرون، إعادة افتتاح دور السينما في 19 أيار/مايو، سارع منتجو سلسلة من الأفلام إلى إعلان نيتهم طرحها في ذلك اليوم، علمًا أن الحد الأقصى من الجمهور المسموح به في الصالات يبلغ ثلث سعتها المعتادة.

وإضافة إلى الإنتاجات الفرنسية الموجودة ضمن هذه الأفلام العشرين، ثمة أيضًا أعمال أجنبية، بينها "فولينغ"، وهو دراما عائلية عن الشيخوخة والمرض والعلاقة بين الأب والابن، وأول فيلم من إخراج الممثل الأميركي فيغو مورتنسن.

كذلك يعرض الفيلم الدنماركي "إناذر راوند" الذي فاز، الأحد الفائت، بجائزة أفضل فيلم أجنبي في احتفال جوائز الأوسكار، وهو من إخراج توماس فينتربرغ.

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#2021

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