  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

فيلم "سبايس جام: إيه نيو ليغاسي" الأكثر مشاهدة نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 11:50

فيلم "سبايس جام: إيه نيو ليغاسي" الأكثر مشاهدة نهاية الأسبوع
جزء من بوستر الفيلم
عرب ٤٨

تربع فيلم "وورنر براذرز" الجديد "سبايس جام: إيه نيو ليغاسي" على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحقق ما يقرب من 31,6 مليون دولار في أفضل أداء لفيلم عائلي منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وفي فيلم الحركة والرسوم المتحركة هذا، وهو تكملة لفيلم "سبايس جام" الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) ليبرون جيمس ضمن فريق واحد مع الأرنب الشهير "باغز باني" وشخصيات أخرى من عالم "لوني تيونز" مباراة بالغة الأهمية بكرة السلة ضد كائن يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدد ابنه.

وقد أطاح العمل الجديد، رغم التعليقات السلبية عليه، فيلم ديزني "بلاك ويدو" الذي تصدر التصنيف الأسبوع الماضي. وحقق هذا الفيلم الأخير من بطولة سكارليت جوهانسن، إيرادات بلغت 25,6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، بتراجع كبير عن عائدات الأسبوع الماضي والتي بلغت 80,4 مليون دولار، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم الإثارة النفسي "إسكايب روم: تورنامنت أوف تشامبينز" من إنتاج "سوني"، مع إيرادات بلغت 8,8 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يواجه تايلور راسل ولوغان ميلر اللذان يسترجعان دوريهما في فيلم "إسكايب روم" سنة 2019، سلسلة أفخاخ وألغاز قاتلة وضعها الشرير "مينوس".

واحتل المركز الرابع فيلم "إف 9: ذي فاست ساغا" من إنتاج شركة "يونيفرسال"، مع إيرادات بلغت 7,6 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيرادات هذا العمل من بطولة فين ديزل وجون سينا إلى 154 مليون دولار في أربعة أسابيع.

وأعقبه في المرتبة الخامسة فيلم الرسوم المتحركة "بوس بايبي: فاميلي بيزنس" من إنتاج شركة "يونيفرسال" مع إيرادات بلغت 4,7 ملايين دولار.

أما المراتب الخمس المتبقية في الترتيب فأتت كالتالي:

6- "ذي فوريفر بورج" (4,2 ملايين دولار)

7- "إيه كوايت بلايس: بارت 2" (2,3 مليون دولار)

8- "رود رانر: إيه فيلم باي أنتوني بوردان" مع 1,9 مليون دولار. وحقق هذا العمل عن الطاهي الشهير أنتوني بوردان، من إنتاج "فوكس فيتشرز" و"سي ان ان فيلمز"، أفضل انطلاق لفيلم وثائقي هذا العام.

9- "كرويلا" (1,1 مليون دولار).

10- "بيغ" (945 ألف دولار).

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#"سبايس جام: إيه نيو ليغاسي"
#فيلم

حوارات

د. شمالي: المال عنصر أساس في ثالوث المشروع الصهيوني الذي يشمل الأرض والمستوطن
د. شمالي: المال عنصر أساس في ثالوث المشروع الصهيوني الذي يشمل الأرض والمستوطن

2021-07-17

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدى الكرمل وجمعيّة الثقافة العربيّة يناقشان الإنتاج الفكريّ للمفكّر التونسيّ هشام جعيّط
مدى الكرمل وجمعيّة الثقافة العربيّة يناقشان الإنتاج الفكريّ للمفكّر التونسيّ هشام جعيّط

2021-07-19

"كان السينمائي" يُتوِّج جائزة السعفة الذهبية للمخرجة جوليا دوكورنو
"كان السينمائي" يُتوِّج جائزة السعفة الذهبية للمخرجة جوليا دوكورنو

2021-07-18

إيراني يفوز بجائزة مهرجان كان الكبرى بالتناصف عن فيلم "البطل"
إيراني يفوز بجائزة مهرجان كان الكبرى بالتناصف عن فيلم "البطل"

2021-07-17

الأكثر قراءة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والقدس ثكنة عسكرية

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والقدس ثكنة عسكرية

2021-07-18
رئيس الحكومة الإسرائيلية يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى

رئيس الحكومة الإسرائيلية يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى

2021-07-18
عائلة شاب من النقب ترفض تسلم جثمانه وتتهم الشرطة بالتسبب بوفاته

عائلة شاب من النقب ترفض تسلم جثمانه وتتهم الشرطة بالتسبب بوفاته

2021-07-18
تعليمات بإنفاذ صارم لقيود كورونا.. ملاحقة جنائية لمنتهكي الحجر

تعليمات بإنفاذ صارم لقيود كورونا.. ملاحقة جنائية لمنتهكي الحجر

2021-07-18
نهاية أسبوع دام في المجتمع العربي: ثلاثة قتلى وأعمال عنف متواصلة

نهاية أسبوع دام في المجتمع العربي: ثلاثة قتلى وأعمال عنف متواصلة

2021-07-18