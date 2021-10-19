"ديزني" تؤجّل طرح إنتاجاتها الضخمة الجديدة

عرب ٤٨ \ أ ف ب

أجّلت مجموعة "ديزني" الأميركية اليوم، الإثنين طرح أفلام من إنتاج إستوديوهات "مارفل"، لأشهر عدّة، وكذلك تأجيل إطلاق الجزء الخامس من سلسلة أفلام "إنديانا جونز" الذي لا يزال يتولى بطولته هاريسون فورد.

عدّلت المجموعة العملاقة في مجال الترفيه مرات عدة جدول طرح إنتاجاتها الضخمة الجديدة، ومنذ بدء جائحة كورونا في ربيع 2020. وقد أعادت "ديزني" تعديل هذا البرنامج مجدّدا الإثنين. رغم إعادة فتح صالات السينما في أرجاء العالم.

وبذلك، أرجئ الجزء المقبل من سلسلة استوديوهات مارفل "دكتور سترينج" (بعنوان "إن ذي مالتيفرس أوف مادنس")، من آذار/مارس إلى أيار/مايو 2022.

والأمر عينه مع الفيلم المقبل من سلسلة "ثور" ("لاف أند ثاندر") الذي أرجئ من أيار/مايو إلى تموز/يوليو العام المقبل. كما أرجئ فيلم "بلاك بانثر" الجديد ("واكاندا فوريفر") من تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وتأجّل طرح الجزء الجديد من سلسلة "كابتن مارفل" ("ذي مارفلز")، من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى شباط/فبراير 2023.

ولم تعط "ديزني" أي تفاصيل بشأن أسباب قرارات التأجيل هذه.

وطاولت هذه القرارات خصوصًا الجزء الخامس المنتظر من سلسلة أفلام "إنديانا جونز"، التي أطلق جزءها الأول جورج لوكاس وأخرجه ستيفن سبيلبرغ وأدى بطولته هاريسون فورد عام 1981، إذ أُرجئ موعد طرحه حوالي سنة، من 29 تموز/يوليو 2022 إلى 30 حزيران/يونيو 2023.

هذا الجزء الجديد الذي لا يزال فورد البالغ 79 عاما يؤدي بطولته، من إخراج جيمس مانغولد. كما يضم العمل الذي لا يزال التكتم شديدا بشأن قصته، ممثلين من جنسيات مختلفة بينهم الإسباني أنتونيو بانديراس و الدنماركي مادز ميكلسن والألماني توماس كريتشمان والأميركية الغويانية شونيت رينيه ويلسون.