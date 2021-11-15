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فوز فيلم "بوتيت ناتور" بجائزة "الاسكندر الذهبي" بمهرجان سالونيكي السينمائي

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 11:17

فوز فيلم "بوتيت ناتور" بجائزة "الاسكندر الذهبي" بمهرجان سالونيكي السينمائي
صورة من الفيلم
عرب ٤٨ / أ ف ب

حاز فيلم "بوتيت ناتور" للمخرج الفرنسي سامويل تايس، أمس الأحد، على جائزة "الاسكندر الذهبي"، وهي أبرز مكافآت مهرجان سالونيكي السينمائي الدولي في اليونان بدورته الثانية والستين، فيما نال بطل العمل، أليونا رينير، جائزة أفضل ممثل.

ومُنحت الجائزة البالغة قيمتها 10 آلاف يورو إلى هذا الفيلم الذي يروي قصة الفتى جوني الحساس ذي السنوات العشر والمتمايز عن عائلته المقيمة في حي شعبي في شرقي فرنسا.

كذلك منح المهرجان الجائزة الخاصة من لجنة التحكيم أو "الاسكندر الفضي"، إلى المخرجة السويدية الكوستاريكية ناتالي ألفاريز ميسين عن فيلمها الطويل "كلارا سولا".

وبعد نحو عامين على بدء جائحة كوفيد-19 التي أطاحت بالكثير من المواعيد السينمائية السنوية أو أرغمت منظميها على إقامتها بنسق افتراضي، نُظم مهرجان سالونيكي السينمائي هذا العام بنسق هجين يجمع بين الجانبين الحضوري والافتراضي.

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#فيلم "بوتيت ناتور"
#جائزة "الاسكندر الذهبي"
#مهرجان سالونيكي السينمائي

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