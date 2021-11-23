بيع سيناريو فيلم "دون" بمزاد بمبلغ غير متوقع

أُغلق مزاد دار "كريستيز" في باريس، أمس الإثنين، على بيع السيناريو المرسوم لمشروع الفيلم الذي كان المخرج الفرنسي المولود في تشيلي أليخاندرو جودوروفسكي ينوي اقتباسه من رواية "دون" لقاء نحو ثلاثة ملايين دولار، وهو مبلغ أكبر بكثير من المتوقع.

وكانت الدار خمّنت هذا الكتاب الكبير العائد إلى منتصف سبعينات القرن العشرين والذي يعني الكثير لهواة الخيال العلمي "بما بين 25 ألف يورو و35 ألفًا"، لكنه بيع لقاء 2,66 مليون يورو (2,99 مليون دولار) مع احتساب النفقات.

ولاحظت "كريستيز" أن "التخمين كان يفترض أن يأخذ في الحسبان واقع السوق التي تأثرت بالنجاح الجماهيري الذي يحققه راهنًا فيلم ‘دون‘ للمخرج الكندي دوني فيلنوف".

وسرعان ما أخذت قيمة العروض المالية ترتفع بعد انطلاق المزاد، ثم انحصرت المنافسة بين اثنين من المزايدين، وهما أجنبيان وشاركا بواسطة الهاتف، وانتهت المعركة إلى ترسية السيناريو على شارٍ أميركي.

ويتضمن السيناريو المرسوم المعروف في اللغة السينمائية باسم "ستوريبورد" رسومًا ومخططات لما كان يجب أن يكون فيلمًا سينمائيًا، لكنه لم يرَ النور بسبب نقص التمويل.

وكان من المفترض أن يجمع فريق التمثيل الرسام الإسباني سلفادور دالي والنجم الفرنسي آلان ديلون والمغني البريطاني ميك جاغر والمخرج الأميركي أورسون ويلز.

وتولى تنفيذ هذه الرسوم نجم الشرائط المصورة الرسام الفرنسي موبيوس الذي توفي العام 2012 (واسمه الأصلي جان جيرو)، والرسام السويسري غيغر الذي ابتكر لاحقًا الوحش الشهير في فيلم "إيليين" (1979) قبل أن يفارق الحياة عام 2014.

وكان من المفترض أن يتولى موبيوس وغيغر الإدارة الفنية لهذا المشروع العملاق، وكان الهدف من السيناريو المرسوم "إثارة اهتمام شركات الإنتاج الأميركية الكبرى"، وفقًا لدار "كريستيز".

وأشارت "كريستيز" إلى أن "نسخًا قليلة أخرى" متوافرة بحسب علمها من السيناريو المرسوم، "إحداها بيعت في مزاد علني قبل بضع سنوات، فيما يحتفظ جودوروفسكي بأخرى أما الثالثة فمنشورة جزئيًا على الإنترنت".

وإذ أبرزت "صعوبة معرفة العدد الإجمالي للنسخ التي طُبعت" من السيناريو، رجّحت أن يكون عددها "ما بين عشر وعشرين".

وكانت لجودوروفسكي الذي تجاوز التسعين اليوم طموحات كبيرة لهذا الفيلم، هو الذي اشتهر بعدد من الأفلام التجريبية، منها "إل توبو" (1970) و"ذي هولي ماونتن" (1973). وذكّرت "كريستيز" بأن جودوروفسكي كان يسعى إلى فيلم تبلغ مدته "10 إلى 15 ساعة".

ويعتقد خبراء في السينما أن أفلامًا لاحقة مهمة من بينها "ستار وورز" (1977) و"إيليين" و"بلايد رانر" (1982) تأثرت بالأفكار التي كانت تتبلور لفيلم جودوروفسكي.

وشكّلت رواية "دون" الصادرة عام 1965 الجزء الأول من سلسلة روايات خيال علمي مرجعية للكاتب الأميركي فرانك هربرت، وأعادها إلى الأضواء هذه السنة الفيلم الذي اقتبسه منها المخرج الكندي دوني فيلنوف. وكان المخرج الأميركي ديفيد لينش أول من توصل إلى اقتباس الرواية سينمائيًا، لكن فيلمه الذي عُرض عام 1984 مُنيَ بفشل تجاري.