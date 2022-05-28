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عن فيلم "حمى البحر المتوسط": مها الحاج تفوز بجائزة أفضل سيناريو في "كان"

تاريخ النشر: 28/05/2022 - 12:25

عن فيلم "حمى البحر المتوسط": مها الحاج تفوز بجائزة أفضل سيناريو في "كان"
مها الحاج (Getty Images)
عرب ٤٨

فازت المخرجة وكاتبة السيناريو الفلسطينية، مها الحاج، بجائزة أفضل سيناريو عن فيلمها "حمى البحر المتوسط" ضمن مسابقة "نظرة ما" على هامش فعاليات مهرجان "كان" السينمائي.

وشارك الفيلم الفلسطيني "حمى البحر المتوسط" في مسابقة "نظرة ما" ضمن مهرجان "كانّ" في دورته الـ75 التي انطلقت في 17 أيار/ مايو الجاري. علما بأن الفيلم من كتابة وإخراج مها حاج، وهو فيلمها الطويل الثاني بعد فيلم "أمور شخصية" عام 2016.

وصوّرت حاج العمل في حيفا وقبرص بين شهري تشرين الأوّل/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2021 وهو من بطولة عامر حليحل، وأشرف فرح، ويوسف أبو وردة، وصبحي حصري، عنات حديد، وثريا يونس، ويوسف أبو وردة، سمير إلياس، شادن قنبورة، سينيثيا سليم، نهاية بشارة وآخرين.

ويعتبر "حمى البحر المتوسط" المشاركة الثانية للحاج في مهرجان "كان" بعد فيلمها "أمور شخصية" الذي رُشح لنيل جائزة الكاميرا الذهبية آنذاك. وعبّرت الحاج عن سعادتها "الكبيرة" بالتتويج الجديد، واعتبرت أن هذه الجائزة تعني لها الشيء الكثير. وقالت: "كل فيلم جيد يبدأ بسيناريو جيد".

وتدور أحداث "حمى البحر المتوسط" حول كاتب فلسطيني (الممثل عامر حليحل) يعاني من الاكتئاب. يُكَوِّن صداقة مع جاره المحتال، يطور علاقة وثيقة معه، فتنشأ صداقة حقيقية بين الرجلين، وينفذان معا مخططا شريرا.

وأعلن الموقع الرسمي لمهرجان "كان"، في نيسان/ أبريل الماضي، عن تأهل 3 أفلام عربية إلى قائمة الأفلام المرشّحة ضمن المهرجان السينمائي في إطار مسابقة "نظرة ما"، وهي: فيلم "حمّى البحر المتوسط" والفيلم التونسي "حَرقة" والمغربي "القفطان الأزرق".

وعقب الإعلان عن مشارمة "حمى البحر المتوسط" في مسابقة "نظرة ما"، كتبت الحاج على صفحتها في "فيسبوك": "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في هذه الأيام، نود أن نشارككم بفرحنا بترشيح الفيلم الفلسطيني 'حمّى البحر المتوسط' من كتابة وإخراج مها الحاج في مهرجان كانّ العالمي في إطار مسابقة 'نظرة ما' لعام 2022، حيث اكتملت اليوم قائمة ترشيحات المهرجان". وأضافت "اجتمعت جهود طاقم الفيلم منذ أربع سنوات من أجل إخراجه إلى النور، ليتكلل مجهودنا بافتتاح الفيلم في واحد من أهم مهرجانات السينما العالمية".

حليحل والحاج وفرح

ورُشح الفيلم لنيل جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي، و"الطاووس الذهبي" في مهرجان الهند السينمائي الدولي، و"العين الذهبية" بمهرجان زيوريخ، وغيرها من الترشيحات.

ويشارك مجموعة من المنتجين في إنتاج الفيلم، تضم: شركة ميتافورا– قطر، باهر إغباريّة- فلسطين، ثناسيس كرثانوس ومارتين هامبيل- ألمانيا، جولييت ليبوتري وبيير مناحيم- فرنسا، ماريوس بيبريدس وجانين تيرلينج – قبرص.

ومها الحاج، مخرجة الفيلم وكاتبة نصّه، فلسطينية من مواليد مدينة الناصرة. فازت أعمالها بالعديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات سينمائية عربية ودولية، حيث فاز فيلمها الطويل "أمور شخصية" خلال عام 2016 بجائزة (آرشي) في مهرجان فيلادلفيا السينمائي، وجائزة مؤسسة حيفا الثقافية في مهرجان حيفا السينمائي، وجائزة (تنويه خاص) في مهرجان زيوريخ السينمائي.

بودكاست عرب 48

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#مهرجان "كان"
#السينما الفلسطينية

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