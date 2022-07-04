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أميركا الشمالية: الأفلام الخمسة الأكثر مشاهدة خلال نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 08:35

أميركا الشمالية: الأفلام الخمسة الأكثر مشاهدة خلال نهاية الأسبوع
(Gettyimages)
عرب ٤٨

تصدّر الجزء لأخير من سلسلة أفلام "مينينز" شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعدما حقق إيرادات إجمالية بلغت 108,5 ملايين دولار، وهو مبلغ قد يصل إلى 127,9 مليونا بحلول، الإثنين، ونهاية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، الأحد.

وتفوّق فيلم "مينينز: ذي رايز أوف غرو" الذي أرجئ إطلاقه لمدة عامين بسبب الجائحة، على فيلم "توب غن: مافيريك" الذي حل ثانيا هذا الأسبوع مع إيرادات بلغت 32,5 مليون دولار.

وفي الأسبوع السادس من إطلاقه في الصالات، وصلت إيرادات "توب غن" الإجمالية إلى 571 مليون دولار.

وحظيت تتمة "توب غن" الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت "مافريك" ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وتراجع فيلم "إلفيس" الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدرا الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية بالتساوي مع "توب غن"، وحقق إيرادات بلغت 23,7 مليون دولار.

وحل فيلم "جوراسيك وورلد دومينيون"، وهو الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، في المرتبة الرابعة مع إيرادات بلغت 19,2 مليون دولار.

وجاء "ذي بلاك فون"، وهو فيلم رعب يؤدي فيه الأميركي إيثان هوك دور قاتل سفاح، خامسا مع عائدات بلغت 14,6 مليون دولار.

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#الجزء لأخير من سلسلة أفلام "مينينز"
#أفلام

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