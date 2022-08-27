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مسلسل "مو" قصة عائلة فلسطينية مُهجّرة.. يحقق مشاهدات عالمية عالية

تاريخ النشر: 27/08/2022 - 23:02

مسلسل "مو" قصة عائلة فلسطينية مُهجّرة.. يحقق مشاهدات عالمية عالية
مشهد من مشاهد المسلسل
عرب ٤٨

حقق مسلسل "مو" الذي تبثه منصة البث التدفقي "نتفليكس"، في أيامه الثلاثة الأولى من بدء عرضه، مشاهدات عالية جدا، ولفت ذلك اهتمام غالبية وسائل الإعلام الأميركية والعالمية.

ويروي المسلسل قصة عائلة فلسطينية من مدينة هيوستن بولاية تكساس هُجّرت من مدينة حيفا عام 1948 لتنتقل للعيش في قرية بورين بالضفة الغربية ثم تنتقل إلى دولة الكويت، وبعدها للعيش في مدينة هيوستن كلاجئين دون أوراق إقامة، حيث حصلت العائلة على صفة اللجوء بعد 9 أعوام من انتقالها للولايات المتحدة.

والمسلسل من بطولة الفلسطيني الأميركي، محمد عامر النجار، والممثلة فرح بسيسو ومن إخراج رامي يوسف، وتطرق في أجزاء منه لرواية اللجوء الفلسطيني عام 1948، والذين هجروا مجددا عام 1967 وذهبوا إلى الكويت، وفي ذلك الوقت كان "مو" يبلغ من العمر 9 سنوات فقط. ولم يصبح مواطنًا أميركيًا في الواقع حتى عام 2009، عندما كان في الثامنة والعشرين من عمره.

ويروي المسلسل قصصا بعضها من واقع حياة "مو" حين اضطر للعمل من دون أوراق قانونية وتشمل إشارات إلى واقع نظام الرعاية الصحية في أميركا الذي يترك الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية أو الحصول عليها.

ويتطرق المسلسل أيضا إلى ما يعانيه اللاجئون الذين لا يحملون أوراقا قانونية من عنف واستغلال.

بودكاست عرب 48

#مسلسل مو
#محمد عامر
#نتفليكس
#محمد نجار
#عائلة فلسطينية مُهجّرة

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