  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

الجزء الجديد من "أفاتار" يكتسح شباك التذاكر في الصالات الأميركية

تاريخ النشر: 19/12/2022 - 11:40

الجزء الجديد من "أفاتار" يكتسح شباك التذاكر في الصالات الأميركية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اكتسح الجزء الجديد من سلسلة أفلام "أفاتار" بعنوان "ذي واي أوف ووتر"، تتمة عمل جيمس كاميرون الناجح الصادر سنة 2009، المنافسة على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، مع إيرادات بلغت 134 مليون دولار، وفق شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

غير أن هذا الرقم الذي يوازي حوالي عشرة أضعاف مجموع إيرادات الأفلام الأربعة التالية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر، كان أدنى من توقعات المحللين لنهاية الأسبوع الفائت.

مع ذلك، فقد حصد الفيلم الجديد إيرادات إضافية بلغت 300 مليون دولار على الصعيد العالمي، ما يرفع إجمالي عائداته إلى 434 مليونا، وفق المصدر عينه.

وحقق الفيلم تاليا إحدى أفضل النتائج عند الانطلاق منذ بدء جائحة كورونا، ويُتوقع أن يستمر الإقبال الجماهيري عليه أسابيع عدة بفعل مؤثراته البصرية الضخمة.

وقال المحلل في شركة "فرانشايز إنترتايمنت" ديفيد ا. غروس "فلنضع التوقعات جانبا، هذه النتيجة مذهلة"، و"الفيلم يتجه نحو تحقيق إيرادات هائلة خلال فترة الأعياد".

وتراجع فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" من عالم مارفل لشركة ديزني، عن مركز الصدارة الذي تبوأه لخمسة أسابيع، ليحتل المرتبة الثانية بفارق شاسع عن "أفاتار"، مع إيرادات بلغت 5,4 ملايين دولار خلال نهاية الأسبوع الفائت، و419 مليون دولار منذ بدء عرضه.

وتلاه في المركز الثالث فيلم "فايلنت نايت" من إنتاج شركة يونيفرسال مع 5 ملايين دولار، ويؤدي فيه ديفيد هاربور دور سانتا كلوس الذي يُضطر لمواجهة فريق من المرتزقة يحتجزون أفراد عائلة ثرية كرهائن في ولاية كونيتيكت.

وحل في المرتبة الرابعة فيلم الرسوم المتحركة "ستراينج وورلد" من إنتاج ديزني، مع إيرادات بلغت 2,2 مليون دولار.

أما المركز الخامس فكان لفيلم الرعب الكوميدي "ذي منيو" من إنتاج "سيرتشلايت" وبطولة رالف فاينس، مع إيرادات بلغت 1,7 مليون دولار.

وفي ما يلي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- "ديفوشن" (825 ألف دولار).

7- "ذي فايبلمانز" (750 ألف دولار).

8- "بلاك آدم" (500 ألف دولار).

9- "آي هيرد ذي بلز" (309 آلاف دولار).

10- "إمباير أوف لايت" (235 ألف دولار).

بودكاست عرب 48

#أفاتار
#الصالات الأميركية
#فيلم
#جيمس كاميرون

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

صدور العدد السابع عشر من دورية أسطور للدراسات التاريخية
صدور العدد السابع عشر من دورية أسطور للدراسات التاريخية

2022-12-20

بغداد: العمل على صيانة آلاف المخطوطات من الموروث العربي والإسلامي
بغداد: العمل على صيانة آلاف المخطوطات من الموروث العربي والإسلامي

2022-12-18

اختتام الموسم السادس من عروض أفلام "سينما الانشراح"
اختتام الموسم السادس من عروض أفلام "سينما الانشراح"

2022-12-16

الأكثر قراءة

استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

2022-12-20
المرصد: مقتل عسكريَيْن في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق

المرصد: مقتل عسكريَيْن في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق

2022-12-20
حالة الطقس: أجواء مشمسة وصافية

حالة الطقس: أجواء مشمسة وصافية

2022-12-20
ناصر أبو حميد: مناضل حتى الشهادة

ناصر أبو حميد: مناضل حتى الشهادة

2022-12-20
الناصرة: مقتل شاب وابنه الرضيع بإطلاق نار

الناصرة: مقتل شاب وابنه الرضيع بإطلاق نار

2022-12-20