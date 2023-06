يعتبر الاستمتاع بالأفلام الكلاسيكية من الأمور التي يشعر بها الكثيرون بالسعادة والراحة، فهذهِ الأفلام تأخذنا في رحلة إلى الماضي وتترك فينا أثرا عميقا، ولذلك يبحث العديد من الناس عن هذهِ الأفلام ليستمتعوا بها ويتعرّفوا على تاريخ السينما العالمية.

والآن سنأخذك في رحلة عبر عشرة من أفضل الأفلام الكلاسيكية التي يجب على كل مراهق مشاهدتها، من خلالنا ستتعرف على الأفلام التي تنتمي إلى عصر السينما الذهبي والتي تحكي قصصا مؤثّرة وتستحق المشاهدة، إذ سنتحدث عن قصص هذهِ الأفلام بشكل مفصّل ونسلط الضوء على أبرز الممثلين والمخرجين الذين شاركوا في إنتاج هذهِ الأعمال الفنية الرائعة.

لذلك، إذا كنت تريد الانغماس في عالم السينما الكلاسيكية واكتشاف أعمال فنية لا تنسى، تابع معنا.

أفضل 10 أفلام كلاسيكية يجب على المراهق مشاهدتها

هناك العديد من الأفلام الكلاسيكية التي يمكن أن يستمتع بها المراهقون، ولكن هناك 10 منها يمكن أن تكون خيارا رائعا وفي ما يلي الأفلام:

1- فيلم The Breakfast Club 1985

"The Breakfast Club" هو فيلم كوميدي درامي صدر عام 1985، يحكي قصة لخمسة طلاب في مدرسة ثانوية يجتمعون معا في يوم السبت لقضاء عقوبة الحضور الإجباري لجلسة علاجية جماعية. تتنوع الشخصيات وأنماط حياتها حيث تمثل المجتمعات الفرعية المختلفة في المدرسة.

الطلاب الخمسة هم برايان (ممثلهُ أنتوني مايكل هول) المجتهد والذي يحرص على التفوق في الدراسة، وأندرو (ممثلهُ إيميليو إستيفيز) لاعب الرياضة الجريء والمعجب بنفسهُ، وكلير (ممثلهُ مولي رينولدز) الفتاة الجميلة والشعبية، وبريانا (ممثلهُ ألي شيدي) الفتاة المتمردة والشخصية المتقلبة، وجون (ممثلهُ جود نيلسون) المتمرد السيئ السمعة والمتشائم.

خلال جلسة العلاج الجماعية، يفتح الطلاب قلوبهم ويتحدثون عن تجاربهم الشخصية والعائلية ويتعرفون على بعضهم البعض على نحو أفضل، ويكتشفون أنهم ليسوا مختلفين جدا عن بعضهم البعض. يواجه الطلاب أيضا التحديات والتوترات المختلفة خلال الجلسة بما في ذلك محاولة الهروب من المدرسة وتجاوز الصعوبات الشخصية.

يعتبر الفيلم تحفة فنية تتناول مشاكل وتحديات المراهقين في المدارس الثانوية، وهو يعرض بطريقة ذكية وممتعة العلاقات الإنسانية والتفاعلات الاجتماعية بين شخصيات مختلفة.

2- فيلم Gone with the Wind 1939

"Gone with the Wind" هو فيلم درامي رومانسي جرى إنتاجهُ في عام 1939، ويعد واحدا من أشهر الأفلام الكلاسيكية في تاريخ السينما الأميركية. الفيلم مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة مارغريت ميتشل.

تدور قصّة الفيلم حول شخصية سكارليت أوهارا التي تعيش في ولاية جورجيا خلال فترة الحرب الأهلية الأميركية. تتميز سكارليت بشخصية جريئة وقوية الإرادة تحاول بشتّى الوسائل الحفاظ على مزرعة عائلتها بعد أن دمرتها الحرب. يتبع الفيلم قصة حياة سكارليت على مدى عدة سنوات وتتعرض خلالها للكثير من الصعاب والمصاعب، بما في ذلك فقدان أحبّائها ومواجهة التغييرات السياسية والاجتماعية التي يعيشها البلد.

بالإضافة إلى سكارليت، تتضمن الشخصيات الرئيسة للفيلم الكابتن ريت باتلر الذي يلعب دورهُ كلارك غيبل وهو رجل أعمال ثري وشجاع، وأشقاء أوهارا الثلاثة وهم كارين، وبريت، وسوزان.

يتناول الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة التي طرأت على الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية. وتعرّض بعض الشخصيات العلاقات العاطفية القوية التي تتطلب التحلي بالشجاعة والإيثار.

"Gone with the Wind" حصل على عدة جوائز من بينها 10 جوائز أوسكار. ويعتبر من أهم الأفلام في تاريخ السينما الأميركية.

3- فيلم To Kill a Mockingbird 1962

"To Kill a Mockingbird" هو فيلم درامي أميركي صدر عام 1962، وهو مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب هاربر لي.

تدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في ولاية ألاباما في العشرينيات من القرن الماضي، حيث يعيش الأطفال جيم وسكوت فنك مع والدهما المحامي الشجاع آتيكس فنك. تتبع القصة الأحداث التي تجري في المدينة عندما يتم تعيين آتيكس للدفاع عن رجل أسود متهم باغتصاب فتاة بيضاء.

تتعرض الفتاة لهجوم جماعي من قبل مجموعة من الرجال البيض ويتم اتهام رجل أسود زورا بارتكاب الجريمة. يتعرض آتيكس لضغوط كبيرة من المجتمع البيض ويعاني من تمييز عنصري ولكنهُ يصر على تمثيل موكلهُ الأسود بالتزامن مع محاولتهُ لتعليم أطفالهُ قيم العدالة والإنسانية والشجاعة.

يتناول الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية المهمة مثل العنصرية والتعصب والإنصاف، ويعرض قيم العدالة والإنسانية من خلال شخصية آتيكس ورحلتهُ للدفاع عن الحقوق المدنية للجميع، وقد فاز الفيلم بثلاث جوائز أوسكار منها جائزة أفضل ممثل لجريجوري بيك الذي لعب دور آتيكس فنك.

4- فيلم Stand By Me 1986

"Stand By Me" هو فيلم مغامرة ودرامي أميركي صدر عام 1986 وهو مستوحى من رواية "The Body" للكاتب ستيفن كينج.

تدور أحداث الفيلم في صيف عام 1959 في بلدة صغيرة بولاية أوريغون، حيث يقرر أربعة أصدقاء في الصف السابع وهم جوردن لاش وكريس تشامبرز وتيدي دوتش وفريددي كوبر الخروج في رحلة بحثا عن جثّة صبي مفقود يدعى راي براون، والذي يقال إنهُ يفترض بأنّهُ مدفون في المنطقة المحلية.

يقوم الأصدقاء بالمشي على طول السكة الحديدية للوصول إلى موقع الجثة، وفي الطريق يتعرضون للعديد من المغامرات والتحديات بما في ذلك مواجهة شباب عنيفين وتخطي أخطار القطارات السريعة.

تعالج القصة العديد من المواضيع المهمّة مثل الصداقة والمغامرة والنضج، وتركز على أحداث الفترة المراهقة وتحدياتها. وتشهد النهاية على نضج الأصدقاء وتعمق صداقتهم وتأكيد الأهمية العظيمة للوقوف بجانب بعضهم البعض في كل المواقف. ويتميز الفيلم بالأداء القوي للممثلين الشباب، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضهُ ليلا في صالات السينما وأصبح من الأفلام الكلاسيكية المحبوبة.

5- The Outsiders 1983

يستند هذا الفيلم إلى رواية سي إتش بيول التي تحمل نفس الاسم، ويتحدث عن مجموعة من المراهقين الذين يتعرضون لمشاكل كثيرة في المجتمع ويجدون الدعم في ما بينهم.

6- Rebel Without a Cause 1955

يحكي هذا الفيلم قصة شاب يواجهُ العديد من المشاكل والصراعات في المدرسة وفي حياتهُ الشخصية.

7- West Side Story 1961

يستند هذا الفيلم إلى قصة شكسبير الشهيرة "روميو وجولييت". ويحكي عن حب قوي ينشأ بين شاب وفتاة ينتميان إلى عصابتين متناحرتين في شوارع نيويورك، مع تصوير مميّز للرقصات والأغاني.

8- The Godfather 1972

يحكي هذا الفيلم قصة عائلة الجريمة كورليوني وتحديدا قصة مايكل كورليوني. الابن الصغير للعائلة والذي يتولى القيادة بعد وفاة والدهُ ويصبح على علاقة بعالم الجريمة الخطير.

10- Casablanca 1942

يعد هذا الفيلم من أشهر الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما، ويحكي قصة رجل يدير ملهى ليلي في الدار البيضاء خلال الحرب العالمية الثانية، ويجد نفسهُ مضطرا لاتخاذ قرارات صعبة في الحب والوطنية.