"أوبنهايمر" و"باربي" يتصدّرات ترشيحات جوائز "غولدن غلوب"

واستقطب عروض الفيلمين حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وأطلقا عليهما شبكات التواصل الاجتماعيّ تسمية "باربنهايمر" لتزامن طرحهما في الصالات...

تصدّر فيلم "باربي" السباق إلى جوائز "غولدن غلوب" إذ سينافس على تسع منها بحسب الترشيحات الّتي أعلنت الاثنين فيما يأمل المنظّمون في أن يثير الحدث مجدّدًا اهتمام المشاهدين، وفي أن يطوي صفحة الانتقادات الموجّهة إليه.

ورشّح "باربي" الّذي تولّت الأميركيّة غريتا غيرويغ إخراجه، ويتمحور على الدمية الشهيرة في تسع فئات، أبرزها "أفضل فيلم كوميديّ"، خلال إعلان قائمة المتنافسين عبر برنامج "سي بي إس مورنينغز" التلفزيونيّ.

أمّا فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان، والّذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرّيّة، فحصل على ثمانية ترشيحات للجوائز الّتي توزّع في 7 كانون الثاني/يناير المقبل في بيفرلي هيلز بلوس أنجليس.

واستقطب عروض الفيلمين حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وأطلقا عليهما شبكات التواصل الاجتماعيّ تسمية "باربنهايمر" لتزامن طرحهما في الصالات.