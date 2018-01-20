أعمال أكثر من 100 فنان تشارك بمعرض التشكيليين العراقيين

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

افتتحت جمعية التشكيليين العراقيين، اليوم السبت، أكبر معرض للأعمال الفنية في العراق، الذي تنظمه كل عام بمشاركة اعمال لأكثر من 100 فنان وفنانة، توزعت ما بين النحت والخزف والرسومات الفنية.

واعتبر رئيس جمعية التشكيليين العراقيين، قاسم سبتي، أن الفنانين العراقيين "عشيرة منسية"، في إشارة إلى غياب الاهتمام بتجاربهم، وخصوصا الشباب منهم.

وقال الفنان التشكيلي فاخر محمد المشارك بأعماله في المعرض، لوكالة فرانس برس، إن "المعرض (...) يشكل فرصة حيوية للفنانين العراقيين لتقديم أعمالهم في وقت غابت فيه قاعات العرض هنا وفي ظروف صعبة تحول دون إقامة معارض لهم في الخارج".

وقاعة العروض الفنية التابعة لجمعية التشكيليين العراقيين هي الوحيدة التي تستقبل المعارض الفنية في بغداد، إلى جانب قاعة "حوار"، بعدما كانت العاصمة تعج بقاعات عدة بدأت بالانحسار منذ تسعينيات القرن الماضي.

ودفع ذلك الفنانين العراقيين إلى الاستعانة بقاعات عرض في الأردن وبيروت وغيرهما من العواصم العربية.

ورغم حرص جميع الفنانين المشاركين في المعرض على إظهار الاتجاهات التعبيرية والتجريدية الطاغية على أعمالهم، تعمّد البعض إظهار جانب من الحياة الشعبية البغدادية، فضلا عن تأثيرات المدرسة الواقعية.

وتميز المعرض العام الحالي أيضا بمشاركة فنانين شباب، وصف محمد تجاربهم على أنها "واعدة وتمتلك مقومات التطوير".

وأعرب سبتي من جهته أيضا عن فخره بتجارب الفنانات العراقيات المشاركات في المعرض، متحدثا عن "حركة فنية نسائية بمستوى عال جدا".

وشاركت أكثر من 15 فنانة تشكيلية من بين أكثر من 80 مشاركا بأعمال الرسم، إضافة إلى خمس فنانات شاركن في أعمال النحت من بين ستين فنانا وثلاث أخريات قدمن أعمالا خزفية.