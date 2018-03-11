450 دار نشر تشارك بمعرض إسطنبول للكتاب

انطلقت صباح أمس السبت، فعاليات "معرض إسطنبول الدولي الخامس للكتاب"، تحت شعار "إقرأ"، بمشاركة 450 دار نشر، بينها دار نشر 100 عربية من 15 دولة.

وينظم المعرض اتحاد الناشرين الأتراك، ومنصة الناشرين العرب في تركيا، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبمشاركة اتحاد الناشرين العرب.

وتوافد الآلاف من المواطنين الأتراك والجاليات العربية، منذ ساعات الصباح الباكر، إلى مساحة 8 آلاف متر مربع، خصص منها ألفان للجناح العربي.

ومن المقرر أن يشهد الجناح العربي نحو 70 فعالية، ضمن 10 قاعات خاصة، بمشاركة نخبة من الشخصيات، بين ندوات ومحاضرات وأمسيات مختلفة، إضافة إلى حفلات توقيع كتب، كما خصص ركن للأطفال واليافعين، ومساحات واسعة للمنصات التعليمية والتفاعلية.

ويتواجد في المعرض أكثر من 60 مترجمًا للغتين العربية والتركية، تم توزيعهم على مختلف القاعات.

وتم توزيع ملفات تعريفية بدور النشر المشاركة وأهم الإصدارات المتوفرة، بحسب المنظيمن.