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سبعة ملايين يورو ثمنًا للوحة لفان غوخ

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 10:22

سبعة ملايين يورو ثمنًا للوحة لفان غوخ
اللوحة التي بيعت في المزاد (أ ف ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: مرح الأنوار

بيعت لوحة "راتقات شباك الصيد على كثبان الرّمال" الّتي رسمها الفنان الهولندي فنسنت فان غوخ، كان قد أنجزها في شبابه، بسعر بلغ سبعة ملايين و65 ألف يورو، وذلك في مزاد علنيّ نظمته دار"أرتكوريال" في باريس، للمرّة الأولى في فرنسا منذ عشرين عامًا.

واعتبرت دار المزادات بيع اللوحة بأنّه "حدث مهم، في ظل تراجع عدد أعمال فان غوخ التي تعرض في المزادات العالمية، إذ لم يعد يزيد على لوحتين أو ثلاث سنويًّا".

وأوضحت أرتكوريال أنّ السعر الذ حققته اللوحة التي تعود لعام 1882، قياسي في العالم مقارنةً بأي منظر طبيعي رسمه فان غوخ في المرحلة الهولندية، فقد بيعت اللوحة بعد "معركة محتدمة" في المزاد، بسعر سبعة ملايين و65 ألف يورو، في حين كان السعر المقدر لها يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين يورو.

وقد رسم فان غوخ اللوحة في بداية مسيرته الفنية عندما كان في سنة التاسعة والعشرين في الريف القريب من لاهاي. وكان المالك السابق للّوحة، وهو أوروبي، أعارها لمدة ثماني سنوات حتى عام 2015، إلى متحف فان غوخ في أمستردام. ويعود المزاد الأخير لأحد أعمال فان غوخ في باريس إلى منتصف التسعينيات ، حين بيعت لوحة "حديقة في أوفير" بسعر عشرة ملايين دولار.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#فرنسا
#فنسنت فان غوخ

من عرب 48

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