  2. ثقافة وفنون
  3. معرض

سرقة 10 أعمال لسلفادور دالي من معرض في ستوكهولم

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 17:00

سرقة 10 أعمال لسلفادور دالي من معرض في ستوكهولم
من موقع السطو (أ ب)
عرب ٤٨

سطت مجموعة لصوص على قاعة عرض في ستوكهولم صباح أمس الخميس، وسرقت أعمالًا فنّيّة للفنّان السّرياليّ سلفادور دالي، من معرض ضمّ عشر أعمال للفنّان الإسبانيّ، بينها تماثيل برونزية ورسومات.

ونقلت وكالة أنباء "تي. تي" السويديّة عن مالك قاعة "كولور" في حي أوسترمالم الراقي في العاصمة السويدية، حيث كان يقام المعرض، بيدير إنستروم، قوله إنّ "كل قطعة كانت تساوي ما بين 200 ألف و500 ألف كرونة، أي ما يعادل 21 ألفا و52 ألف دولار. هذا مبلغ كبير. إنه أمر مروع". ووفقًا لما نقلته الوكالة عن إنستروم فقد كانت أعمال دالي مستعارة من سويسرا.

أحد الأعمال الّتي تمّت سرقتها

ووفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز" فقد تمكّن اللّصوص من سرقة الأعمال بعد كسرهم باب المدخل الزجاجي واقتحام المكان، فيما أعلنت الشّرطة الّتي تحفّظت عن نشر التّفاصيل، عن تطويق مكان الحادث بغية رفع البصمات والبدء بالتحقيقات "حتى يتسنى لخبراء الفحص الجنائي القيام بالفحوص"، وفق البيان.

وليست هذه عمليّة سرقة الأعمال الفنّيّة الأولى في السّويد، ففي آب/ أغسطس من عام 2018، سرق تاجان ملكيان وكرة ذهبية من الكنيسة، تعود إلى عائلات ملكية، حكمت في القرن السابع عشر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#سلفادور دالي
#معرض فني
#السريالية
#سرقة
#أعمال فنية

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مهرجان لبنان الوطني للمسرح: ست مسرحيات تتنافس على الجوائز
مهرجان لبنان الوطني للمسرح: ست مسرحيات تتنافس على الجوائز

2020-01-30

أصغر فنانة أميركية تقدم فقرة غنائية بالأوسكار
أصغر فنانة أميركية تقدم فقرة غنائية بالأوسكار

2020-01-30

كاميليا جبران وفرنر هاسلر: فضاءات جديدة
كاميليا جبران وفرنر هاسلر: فضاءات جديدة

2020-01-29

الأكثر قراءة

"من الاحتلال للاستقلال"؟ السلطة الفلسطينية تتبرّأ من "أوسلو"

2020-01-30
نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على

نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على "صفقة القرن"

2020-01-30
عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

2020-01-30
حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

2020-01-30
كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

2020-01-30