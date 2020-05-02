إيطاليا: جداريّة تكرّم جهود الطواقم الطبية في مواجهة كورونا

عرب ٤٨/ أ ف ب

اختارت مدينة ميلانو، مركز مقاطعة لومبارديا الإيطالية الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا حيث لقي 14 ألف شخص حتفهم، شكر العاملين الطبيين، الذين يقفون أمام مواجهة هذه الأزمة، من خلال رسم لوحة جدارية عملاقة على شرفهم.

وقال الفنان الذي أنجز هذه الجدارية، لابو فاتاي، إن "فكرة رسم جدارية (كي لا ننسى) ستبقى لسنوات وتكون بمثابة ذكرى للأشخاص الذين يمرون أمامها".

وتُظهر اللوحة الجدارية ممرضة تضع قفازين وغطاء رأس فيما يكشف قناع خفضته إلى مستوى ذقنها عن ابتسامة كبيرة، وإلى جانب وجهها كتبت رسالة "شكرًا" بأحرف كبيرة.

وأوضح لابو فاتاي، الذي أنجز هذا المشروع بشكل مجاني أن "الممرضة تبتسم رغمًا عن علامات الإجهاد التي تركها القناع على وجهها، إنها رمز للأمل وللروح الإيجابية رغم كل الصعاب".

وتابع أنه "بعد التفكير مليًا، قررت أن أعمل على هذا المشروع مجانا لأقدم تحية لجميع العاملين الصحيين الذين عملوا بجد خلال هذه الأزمة". واستغرق إنجاز هذه الجدارية ثمانية أيام.

واحتلت لوحته جدارًا علويًا لمستشفى سان لوكا أوكزولوجيكو، المطل على شارع مزدحم في ميلانو، وهو خال حاليًا لكن عادة ما يكون مزدحمًا بالسيارات.

وأودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة 28 ألف شخص في إيطاليا، نصفهم في لومبارديا، القلب الاقتصادي النابض لإيطاليا.