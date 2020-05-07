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بانكسي يهدي لوحة للطواقم الطبية "الخارقة"

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 10:38

بانكسي يهدي لوحة للطواقم الطبية "الخارقة"
ممرضات مع عمل بانكسي (تويتر)
عرب ٤٨

عرض مستشفى في جنوب بريطانيا عملًا جديدًا لفنّان الشّارع الشهير بانكسي، حاملًا عنوان "غايم تشينجر"، ومهدى إلى الطواقم الطبية في المستشفيات ولجهاز الصّحة الوطني، كتحيّة تقدير للجهود الّتي يبذلونها في مواجهة جائحة فيروس كرورونا المستجدّ، في ثاني أكثر الدول تأثرا بهذا الوباء.

ويظهر العمل الجديد المرسوم بالأبيض والأسود صبيًّا يرتدي سروالا بحمالات يلعب مع ممرضة تضع شال بطل خارق وتأتي بقعة الألوان الوحيدة في العمل الفني هذا الذي يحمل اسم من الصليب الأحمر المرسوم على بزة الممرضة فيما يظهر "سوبرمان" و"باتمان" مهملين في سلة إلى جانب الصبي.

وكتب الفنان الذي لا تعرف هويته في رسالة إلى الطواقم العاملة في المستشفيات "شكرا لكل ما تقومون به. آمل بأن يضفي هذا العمل بعض النور على المكان مع أنه بالأسود والأبيض فقط".

وقد علق العمل على جدار ممر في مستشفى ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا، على أن يعرض بشكل علني ما أن ترفع إجراءات العزل على ما قالت ناطقة باسم بانكسي؛ كما سيطرح العمل لاحقا للبيع في مزاد لجمع التبرعات لجمعيات خيرية مرتبطة بنظام الصحة الوطني في بريطانيا. وقد حققت أعمال سابقة للفنان ملايين الدولارات في مزادات علنية.

وتصدّرت المملكة المتحدة قائمة وفيات كورونا في أوروبا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، بعد أن ارتفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 30 ألفا و76، إثر تسجيل 649 وفاة جديدة، بينما بلغ عدد الإصابات 201 ألف و101، بعد تسجيل 6 آلاف و111 حالة جديدة.


#بانكسي
#لوحة
#الطواقم الطبية
#كورونا
#فيروس كورونا
#بريطانيا

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