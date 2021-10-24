بيع أعمال لبيكاسو بأكثر من 108 ملايين دولار

بيعت 11 لوحة لبابلو بيكاسو تابعة لمجموعة الفنادق والكازينوهات الأميركية "ام جي ام ريزورتس"، من بينها بورتريه لملهمته ماري – تيريز والتر، مقابل مبلغ إجمالي قدره 108,87 ملايين دولار خلال مزاد نظمته دار "سوذبيز" في فندق "بيلاجو" الشهير في لاس فيغاس.

وكانت القطعة الرئيسية في المزاد الذي أقيم قبل يومين من ذكرى مولد الرسام الإسباني الأربعين بعد المئة لوحة "المرأة صاحبة القبعة بلون أحمر برتقالي"، وهو أحد آخر البورتريهات التي رسمها الفنان لملهمته وعشيقته ماري-تيريز والتر في الثلاثينات.

وبيعت اللوحة التي قُدّر سعرها بما بين 20 و30 مليون دولار، مقابل 40,47 مليونا. وكان بيكاسو قد أنجز رسما لوالدة ابنته مايا في كانون الثاني/ يناير 1938، في وقت كان على علاقة بالمصورة دورا مار و"في فترة زاخرة بالإلهام والإنتاج إلى أقصى الحدود"، بحسب "سوذبيز".

وبيع أيضا في المزاد بورتريهان آخران رسمهما بيكاسو في أواخر حياته هما "الرجل والطفل" (مقابل 24,39 مليون دولار) و"تمثال نصفي لرجل" (في مقابل 9,45 ملايين، أي ما دون السعر الأولي المقدّر بعشرة ملايين).

وقد صنع الرسام هذين البورتريهين بين الخامس من كانون الثاني/ يناير 1969 والثاني من شباط/ فبراير 1970. وهما كانا قد عُرضا في معرض أقيم سنة 1970 في قصر الباباوات في أفينيون (جنوب فرنسا).

ومن بين الأعمال الأخرى التي طرحت في هذا المزاد، رسوم ولوحات طبيعة صامتة وخزفيات.