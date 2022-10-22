الناصرة: افتتاح معرض "الخيط الرفيع بين الرؤيا والرؤية"

افتتح الفنان التشكيلي، كريم أبو شقرة، من أم الفحم، معرضا خاصا له، السبت، في مقهى "ليوان" الثقافي في البلدة القديمة بالناصرة، تحت عنوان "الخيط الرفيع بين الرؤيا والرؤية".

ومن المقرر أن يستمر المعرض لغاية شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الفنان أبو شقرة لـ"عرب 48"، إن "المعرض يشمل 16 لوحة فنية مستوحاة من الواقع القاسي والأليم للمجتمع العربي من وجهة نظري، ومن زاوية رؤيتي للأحداث الخطيرة التي يشهدها مجتمعنا العربي، وهو يصوّر المستقبل المشرق الذي نحلم به والذي تسوده الطمأنينة والأمان".

وأضاف أن "الظروف الراهنة وحالة العنف التي يشهدها مجتمعنا تثير لدى الفنان تساؤلات عميقة، لكنه لا يعبر عنها بالكلام، وإنما بلغته الخاصة التي تصنعها ريشته ومن خلالها يطرح الأفكار بأسلوب فني وبألوان وأشكال مختلفة".

وتتضمن بعض لوحات الفنان أبو شقرة رسومات للنباتات التي كان يزرعا الفلاح الفلسطيني كمصدر للحياة، والتي يرى فيها الفنان أنها نباتات مقدسة وجزء من حضارة وتاريخ هذا الشعب، وأبرزها الزعتر وصابون الراعي والصبّار.

وتمتاز اللوحات بأنها رسومات تعبيرية وليست تجريدية، وتتضمن العديد من الرموز التي تعكس أفكار الفنان.

وشارك في الافتتاح جمهور واسع من زوار المقهى الثقافي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المحليين المعروفين الذين أعربوا عن إعجابهم بالمعرض.