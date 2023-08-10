الناصرة تحتضن معرض "وشراعي في مينا يافا"

مدير جمعية "إنماء" للثقافة والتراث، عماد بدرة: "مشروع إحياء الموروث التاريخي والتراثي للمدن الفلسطينية هو واحد من أهم مشاريع الجمعية، وسبق أن أقامت الجمعية في السنة الأخيرة معرضين من هذا النوع أحدهما عن الموروث التاريخي للناصرة".

احتُفل في الناصرة، الليلة الماضية، بافتتاح معرض "وشراعي في مينا يافا"، بحضور جمهور حاشد من أهالي المدينة وخارجها من المهتمين بالتراث الفلسطيني عموما، وتاريخ مدينة يافا العريق على وجه الخصوص.

وأقيم معرض الصور لمدينة يافا على مر التاريخ، في صالة "بيت أنطون" في البلدة القديمة لمدينة الناصرة، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة خمسة أيام.

ويعد معرض "وشراعي في مينا يافا" أحد المشاريع الثقافية الدورية التي تبادر إليها جمعية "إنماء" للثقافة وإحياء الموروث التاريخي والتراثي للمدن الفلسطينية، وهو ثاني معرض تنظمه الجمعية في البلدة القديمة خلال السنة الأخيرة.

وقام بجمع صور يافا وإعدادها للمعرض، رفعت ترك، ابن مدينة يافا، ولاعب كرة قدم سابقا وعضو في بلدية تل أبيب - يافا ونائب سابق لرئيس البلدية فيها.

وقال رفعت ترك في حديث لموقع "عرب 48" إن "هذا معرض صور لبلدي يافا، كانت والدتي التي توفيت قبل أربع سنوات قد أوصتني بإقامة معرض أو فيلم وثائقي عن آلاف الصور التي نحتفظ بها في بيتنا، هذه الصور التي كانت تذكر والدتي بطفولتها ومكان دراستها والمواقع التي كانت تلهو بها مع صديقاتها، وكان لا بد من العمل حسب وصيتها لأنها أرادت لكل العالم أن يرى كيف كانت تبدو مدينة يافا وكيف كان يعيش أهلها وسكانها".

وأضاف أنه "عندما تنتهي أعمال المعرض سأعود إلى قبر والدتي التي فارقتنا قبل أربع سنوات لأقول لها إنني نفذت الوصية".

وختم ترك حديثه بالقول إنه "أحتفظ بأكثر من 50 ألف صورة لمدينة يافا قبل الاحتلال. أحضرت إلى المعرض المئات من هذا المخزون الهائل من الصور بعد أن جعلت منها لوحات ووضعها في إطار مصنوع من الألومنيوم غالي الثمن".

وقال مدير جمعية "إنماء" للثقافة والتراث، عماد بدرة، لموقع "عرب 48" إن "مشروع إحياء الموروث التاريخي والتراثي للمدن الفلسطينية هو واحد من أهم مشاريع الجمعية، وسبق أن أقامت الجمعية في السنة الأخيرة معرضين من هذا النوع أحدهما عن الموروث التاريخي لمدينة الناصرة، وآخر عن عدد من القرى الفلسطينية المهجرة".

وأضاف بدرة أن "المعرض سيستمر لغاية يوم الأحد، وهو جزء من النشاطات والبرامج التي تندرج ضمن تاريخ شعبنا، وهو المعرض الثالث للجمعية، ويضم المعرض مئات الصور بعضها من القرن قبل الماضي ومن سنة 1800، تُبيّن عراقة المكان الذي كان يقصده كبار الكتاب والأدباء والمشاهير والفنانين من العالم العربي وبضمنهم كوكب الشرق، أم كلثوم، وكان فيها أهم ميناء على ساحل البحر المتوسط وهو ما أكسب المدينة أهمية خاصة".

وكان الكاتب زاهر بولس من بين الأشخاص الذين كانت لهم مساهمة في إقامة هذا المعرض، إذ وصف في حديث لموقع "عرب 48" المعرض بأنه "مهم جدا خاصة للأجيال الشابة، لكي تبقى الذاكرة الفلسطينية موجودة وحيّة، ونقل كل هذا العز والعراقة والفخامة التي كانت تنعم بها مدن فلسطين، حتى اللحظة التي سيعود فيها أهالي يافا والقرى المهجرة ليسكنوا فيها".

وأضاف بولس أن "يافا كانت بلد عز تتفوق على سواها من المدن ومن الحضارات في عمق التاريخ، وكان فيها أهم ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط، منذ زمن الكنعانيين بسبب وجود صخور طبيعية في مياهها، وكانت مركزا تجاريا عالميا في تلك الحقبة التي كانت فيها حتى أوروبا تقبع في الظلمات".