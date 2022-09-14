دليلك الشامل عن فن الأنمي

هل أنت واحد من الأشخاص الذين لا يعرفون شيئا عن الأنمي سوى المحقق كونان وساسوكي وغرندايزر؟

هل تصادف أثناء تصفح منصات التواصل الإجتماعي صورا وقصصا ونكاتا عن الأنمي وتقف عاجزا عن تحديد سبب الضحك؟

هل تشعر أن الجيل الجديد الضليع بفن الأنمي يحرض عندك الشعور بأنك أصبحت عجوزا بسبب عدم معرفتك للفنون الجديدة الرائجة حاليا؟

إذا كانت الإجابة على أي من الأسئلة السابقة هي نعم، تهانينا لقد وصلت إلى المقالة التي ستحل المشاكل سابقة الذكر.

في الحقيقة بالإضافة إلى المعضلات النفسية التي ذكرناها هنا فمن الأفضل أن تتعرف على فن الأنمي لأنك تفوّت على نفسك الكثير من المتعة عبر عدم متابعة مسلسلات وأفلام الأنمي وقد تكون هذه المقالة هي بداية طريقك لدخول هذا العالم.

ما هو فن الأنمي؟

فن الأنمي هو رسوم متحركة يتم خلقها عبر الرسم باليد أو عبر برامج الكمبيوتر وموطنه الأصلي هو اليابان. يشير مصطلح أنمي أو (Anime) باللغة الإنجليزية، خارج اليابان إلى الرسوم المتحركة التي يتم إنتاجها حصرا في اليابان أما الرسوم المتحركة التي يتم إنتاجها خارج اليابان ولكن بأسلوب ياباني فيطلق عليها "رسوم متحركة متأثرة بالأنمي"، ولكن داخل اليابان تعتبر كلمة أنمي مجرد كلمة مختصرة عن كلمة (animation) التي تعني حرفيا في اللغة الإنجليزية "الرسوم المتحركة" وتشير إلى أي عمل يختص بالرسوم المتحركة بغض النظر عن الأسلوب أو المنشأ.

تاريخ الأنمي

التأسيس

يعتبر كل من فن إيماكيمونو وكاغي أصل فن الأنمي الياباني في القرن الثامن عشر. حيث كان ينتقل قاصو إيماكيمونو في المناطق اليابانية مع كتيبات تحتوي رسوما مرتبة من يمين الكتب إلى يساره فيتم التفرج على الصور بينما يروي القاص الأحداث في فن الكاغي بالاعتماد على الأضواء والظلال وكان يتم استيراد بعض المصابيح الخاصة من هولندا لهذه الغاية بالتحديد.

كما يعتبر أن لفن الدمى ومسرحياتها فضلا كبيرا على الأنمي المعاصر وأن قصص المانغا كانت الملهم الأكبر له. وهنا لا بد من ذكر اسم فناني الكرتون كيتازاوا راكوتين وأوكاموتو إيبي اللذين استخدما عناصر السينما في صناعة شرائط الرسوم المتحركة.

روّاد فن الأنمي الأوائل

بدأ فن الأنمي في اليابان في بدايات القرن العشرين عندما بدأ صناع الأفلام بالتجريب بتقنيات جرى التوصل إليها في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا. ويقدر أن أول عمل أنمي ياباني قد جرى إنتاجه عام 1907 وكان كاتسودو شاشين دون معرفة صانع هذا العمل.

بدأ إصدار أعمال الأنمي الاحترافية عام 1917 ويعتبر فنانو الكرتون أوتين شوموكاوا وسيتارو كيتاياما وجونيشي كوتشي آباء هذا الفن إلا أن الكثير من الأعمال الأولى لهؤلاء الفنانين وغيرهم تم فقدانها مع تدمير مستودع شوموكاوا عام 1923 بسبب زلزال كانتو.

بحلول ثلاثينات القرن الماضي كان فن الأنمي قد رسخ جذوره في المجتمع الياباني إلا أنه كان يلاقي منافسة شديدة من قبل منتجين عالميين مثل والت ديزني. رعت الحكومة اليابانية بعض الفنانين مثل كينزو ماساوكا وميتسويو سيو ما مكنهم من النهوض بهذا الفن كما كانوا يقدمون أفلاما قصيرة تعليمية خاصة ممولة من قبل الحكومة.

كان أول فيلم أنمي طويل متحدث "شيكارا إلى موموتارو: البحارون المقدسون" عام 1945 من إنتاج سيو برعاية وتمويل من قبل البحرية اليابانية.

الأنمي في وقت المعاصر

قام فنان المانجا أوسامو تيزوكا عام 1960 بتبسيط التقنيات المتبعة من قبل ديزني لتخفيض تكاليف الإنتاج عبر تقليص عدد الكوادر. كان يفترض أن يكون هذا الأسلوب مؤقتا كحل لمشكلة طاقم العمل غير المدرب وإنتاج الأعمال في وقت ضيق إلا أن الكثير من الأعمال المنتجة بهذا الأسلوب تعتبر نقلة نوعية في فن الأنمي.

كان فيلم "الحكايا الثلاث" أول فيلم طويل يتم بثه على التلفاز عام 1960 وكان المسلسل الأول الذي يعرض على التلفاز بين عامي 1961 و 1964 "تاريخ فوري". أما أهم الأعمال في تلك الحقبة فقد كان "أسترو بوي" الذي جرى عرضه بين 1963 و 1966.

شهدت السبعينيات رواجا كبيرا لأعمال المانجا التي جرى تحويلها فيما بعد إلى أعمال أنمي. وقد لمعت أسماء فنانين جدد بالإضافة إلى تيزوكا مثل تومينو ومن أهم أعمال الأنمي في تلك الفترة نذكر سوبر روبوت وريل روبوت وغوندام. وقد شهدت أعمال الثمانينيات إزدهارا كبيرا مثل ناوسيكا من وادي الرياح وقوة الفضاء الملكية: أجنحة هونميز وآكيرا نجاحا مذهلا بسبب الازدهار الاقتصادي ورفع ميزانية هذه الأعمال.

أما التسعينيات فقد أخذت عناوين أعمالها طابعا تجريبيا مثل "الشبح في الصدفة" و "كاوبوي بيبوب". وقد بدأت الأنمي تستقطب اهتمام الشعوب الاخرى فشهدت بعض الأعمال نجاحا عالميا مثل "قمر البحار" أو (Sailor Moon) ودراغون بول زيد الذي وصل إلى العالم العربي بالفعل.

من أعمال القرن الحالي الناجحة نذكر (Spirited Away) من إنتاج 2003 وهو من أعمال عملاق الأنمي المعاصر هاياو ميازاكي وقد جمع أكثر من 355 مليون دولار. في الحقيقة فإن فن الأنمي منذ ذلك الحين أخذ يزهر بشكل جنوني، ونذكر من الأعمال الناجحة:

(The Melancholy of Haruhi Suzumiya) من إنتاج 2006.

(Fate/ Stay Night) من إنتاج 2006.

(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train) من إنتاج 2020 والذي تخطى أرقام فيلم (Spirited Away) على شباك التذاكر وحصد نفس الأرباح خلال 25 يوم من إطلاقه فقط.

عشاق الأنمي

قد يكون محبو وعشاق فن الأنمي هم أهم مقومات نجاح هذا الفن في الوقت الحاضر. ويبدو أن لهذا الفن سحرا لا يمكن مقاومته لدرجة أنه يشبه ما يسبب الإدمان عند البعض إلا أن الإخلاص والتفاني قد يكونان سبب هذا التعلق بالأنمي.

يتابع محبو فن الأنمي آخر الإصدارات ويميزون أنواعه وصنّاعه فقط بالنظر إلى الشخصيات وألوان شعرها وحجم أعينها وينشؤون منتدياتٍ خاصة يناقشون فيها أهم الإصدارات السابقة واللاحقة.

يتجلى حب الناس لفن الأنمي في الحقيقة في المهرجانات المخصصة للأفلام والمسلسلات التابعة لهذا المجال والمجالات المشابهة مثل كوميكون في أميركا على سبيل المثال حيث يتنكر الكثيرون على هيئة الشخصيات المفضلة في بعض الأعمال فيما أصبح فنا قائما بحد ذاته يدعى (Cosplay) الذي يرمز إلى (Costume Play).