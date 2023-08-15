حكايات آسرة: أفضل 10 روايات غموض وإثارة

تشتهر روايات الغموض والإثارة بقدرتها على تنمية القدرة على التخيل والتفكير ومحاولة حل الألغاز وتتبُّع الأحداث لحل عقدة الرواية التي تدور حولها الأحداث والشخصيات الأساسية والفرعية في الرواية.

قبل العصر الإلكتروني وخصوصا في القرن الحادي عشر كتبت امرأة يابانية تُعرف باسم موراساكي شيكيبو "قصة غنجي"، وهي قصة مكونة من 54 فصلًا عن شخصية "هيكارو غنجي" والأحداث الرومانسية التي يتعرض لها في البلاط الإمبراطوري في ذلك الوقت لتكون أول رواية في العالم.

والآن بعد بعد أكثر من 1000 عام، لا يزال الناس في جميع أنحاء العالم منشغلين بالروايات، إذ أن القراءة اليومية طقسٌ يتكيف معه كل من أراد اكتساب المعرفة تقريبًا.

حتى مع انشغال الكثيرين بوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، يتمسك الكثيرون بعادة القراءة لأنهم يعلمون أنه لا غنى عنها في تغذية الروح والفوائد التي لا حصر لها.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن روايات الغموض والإثارة التي تمتلك سحرًا خاصًا وطابعًا مميزًا يستطيع أخذ القارئ إلى عالم ساحر مليء بالأحداث التي تتغير بين صفحة وأخرى فتنقلب الأحداث رأسا على عقب جاذبة القارئ إلى عمق الإثارة والغموض ليصل إلى قمة التشويق من خلال اتباع العقدة في الرواية التي يقرأ أحداثها وصولًا إلى الحل.

دليلك الكامل لأفضل 10 روايات غموض وإثارة

تشتهر روايات الغموض والإثارة بقدرتها على تنمية القدرة على التخيل والتفكير ومحاولة حل الألغاز وتتبُّع الأحداث لحل عقدة الرواية التي تدور حولها الأحداث والشخصيات الأساسية والفرعية في الرواية، لذلك يلقى هذا النوع من الروايات إقبالًا كبيرًا بين الكبار والصغار وقررنا اصطحابكم في جولة مثيرة وشيقة للتعرّف على أفضل 10 روايات غموض وإثارة.

1. رواية "جريمة في قطار الشرق السريع" للكاتبة أجاثا كريستي

تُعد الكاتبة الأميركية أجاثا كريستي من أفضل الكُتاب العالميين في ما يخص الروايات البوليسية وروايات الغموض والإثارة، وتُطل علينا بإحدى رواياتها الشهيرة التي تم نشرها عام 1934 باللغة الإنجليزية وهي رواية "جريمة في قطار الشرق".

تدور أحداث هذه الرواية حول المحقق الذي يُدعى "هيركيول بوارو" والذي تم تكليفه بحل لغز مقتل "اللورد ادجرد" والمواطن الأميركي "صامويل راتشيت"، فيعيش القارئ في إطار من الإثارة والغموض عندما تتشابك الأحداث وتُشير أصابع الاتهام في مقتل راتشيت حول عدد من أقاربه المسافرين على قطار الشرق.

2. رواية "جثة في فندق" للكاتب أرنالدو اندريانسون

تدور أحداث هذه الرواية حول البطل "غولادو غور" الذي كان يعمل في أحد الفنادق في مكان هادئ إلى أن لقى مصرعه طعنًا على يد أحد الشخصيات المجهولة والتي قامت بإلقاء جثته في إحدى غرف الفندق بعد توجيه عدة طعنات له أودت بحياته بشكل غامض وغريب.

تبدأ الحبكة الدرامية وتصل الأحداث إلى قمة إثارتها عندما تتعمق في شخصية القتيل الذي كان يقضي إجازة عيد الميلاد المجيد كل سنة مرتديًا زي بابا نويل ويقوم بالتجول في الشوارع وتوزيع الهدايا لتبدأ الشبهات تحوم حول أصدقائه وخصوصا اثنين كانا يعملان معه في الفندق حتى يتم اكتشاف القاتل من خلال مفاجأة غامضة تكمن بين يدي الجثة.

3. رواية "الطائر الأزرق" لأتيكا لوك

تُعد هذه الرواية من الروايات المختلفة والمتميزة التي تحدثت عن أكثر من جانب وأكثر من قضية بمزيد من الإثارة والغموض في نفس الوقت.

تدور أحداث الرواية حول قضية العنصرية العرقية بين ذوي البشرة البيضاء والبشرة السوداء. فتبدأ الأحداث باستيقاظ أهل قرية ريفية في شرق تكساس بالولايات المتحدة الأميركية على جريمة قتل أحد رجال البشرة السوداء دون معرفة القاتل، وبعد مرور عدة أيام يتم العثور على جثة امرأة بيضاء البشرة، ما يؤدي إلى خلق صراعات عرقية وأحداث شغب ومناوشات بين الطرفين، ويضطر بطل الرواية "دارين ماثيوز" إلى محاولة حل اللغز والوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم للقضاء على العنصرية العرقية التي ضربت المدينة.

4. رواية "اختي قاتلة متسلسلة" للكاتبة اويينكان بريثويت

حصلت هذه الرواية على جائزة لوس أنجلوس للكتابة كواحدة من أفضل روايات الغموض والإثارة التي عبرت عن فكرة القاتل المتسلسل وقدرته على التخفي بشكل مثالي.

وتدور أحداث الرواية حول شقيقتين الأولى تُدعى أيولا والأخرى تُدعى كوردي، تكشف أحداث الرواية عن اختفاء ثلاثة من أصدقاء الشقيقة الكبرى في ظروف غامضة وغير معروفة حتى تكشف التحقيقات عن مفاجأة صادمة وهي أن المتهم وراء ارتكاب هذه الجرائم هي الشقيقة الصغرى التي تتسم بالهدوء والملامح البريئة والشخصية الاجتماعية المحبوبة بين الأهل والأصدقاء وهو الأمر الذي جعلها بعيدة تمامًا عن أي شبهات أو شكوك قد تدفع المحققين إلى التحقيق معها أو الشك فيها.

5. رواية "ثم لم يبق أحد" للكاتبة أجاثا كريستي

تُعتبر هذه الرواية أحد أعظم الروايات التي تمت كتابتها في مجال الغموض والإثارة لتظل متربعة على عرش أفضل الروايات وأكثرها قراءة منذ نشرها منذ أكثر من 80 عامًا، فتُطل علينا من جديد الكاتبة العالمية أجاثا كريستي برواياتها الشهيرة "ثم لم يبق أحد" والتي تم تحويلها إلى الكثير من الأعمال السينمائية التي حصلت على جوائز عديدة.

وتدور أحداث هذه الرواية حول 10 أشخاص الذين تتم دعوتهم إلى جزيرة نائية بواسطة مجهول ليتم قتلهم واحدًا تلو الآخر في أحداث مليئة بالإثارة والغموض ليتم الكشف في النهاية عن القاتل المرتكب لهذه الجرائم وهو واحد من هؤلاء العشرة الموجودين في الجزيرة.

6. رواية "الزوجة المفقودة" لجيليان فلين

تنقسم أحداث الرواية إلى جزئين حول شخصيتين أساسيتين هما الزوجان نيك وإيمي اللذان يقعان في حب بعضهما لتنتهي قصتهما بالزواج، ثم يضطران للانتقال إلى بلدة صغيرة نائية بعد وفاة والدة نيك وإصابة والده بالاكتئاب لتفقد إيمي وظيفتها الأمر الذي يدخلها في صراعات لا تنتهي.

ثم يبدأ الجزء الثاني من القصة بوقوع نيك في علاقة غرامية مع امرأة أخرى لتصل الأحداث إلى قمة اشتعالها عند اختفاء أيمي في الذكرى الخامسة لزواجهما. تناقش الرواية الكثير من القضايا الهامة مثل الزواج والخداع والقتل في حبكة درامية مليئة بالغموض والإثارة بأسلوب سهل وبسيط يساعد القارئ على الوصول إلى الفكرة بدون ملل أو رتابة.

7. رواية "شيفرة دافنشي" للكاتب دان براون

نُشرت هذه الرواية عام 2003 وصُنفت كأكثر الروايات مبيعًا في ذلك الوقت، محققة مبيعات أكثر من 60 مليون نسخة وتتم ترجمتها إلى 44 لغة تقريبًا ما جعلها واحدة من أهم وأفضل روايات الغموض والإثارة على مر العصور.

وتتحدث الرواية عن حل جريمة قتل القيّم على متحف اللوفر "جاك سونيير" من خلال الأعمال الفنية والاختراعات الخاصة بدافنشي في إطار من الغموض والإثارة والتشويق والمتعة.

8. رواية "الجزار" للكاتب حسن الجندي

استطاع الكاتب حسن الجندي أن يحقق نجاحات متتالية وحصد الكثير من الجوائز في مجال الكتابة لتتصدر روايته الشهيرة "الجزار" رف روايات الرعب والإثارة والغموض.

تجذبك أحداث هذه الرواية إلى قرائتها في يوم واحد أو اثنان على أقصى تقدير، فأنت الآن محاصر بسلسلة متتالية من الأحداث والجرائم يبقى مرتكبها مجهول الهوية لتصطدم في نهاية الرواية بالقاتل الذي يبقى بعيدًا كل البعد عن ذهنك وتصورك.

9. رواية "ماجي تيري" للكاتبة سارة شومان

نُشرت هذه الرواية التي تحمل جانبًا كبيرًا من الإثارة والغموض عام 2018 واستطاعت أن تنال إعجاب العديد من القراء ومحبي هذا النوع من الروايات.

تدور أحداث الرواية حول محققة تُدعى ماجي تيري كانت تعاني من الإدمان وبدأت طريقها في التعافي لتصطدم بصدمة جديدة لمقتل صديقها في إحدى القضايا أثناء اشتباكاته مع عدد من المجرمين الأمر الذي يؤدي لحالة من الاكتئاب أصابت تيري وأثرت في حالتها النفسية.

بعد ذلك تُكلّف تيري بالتحقيق في إحدى القضايا الهامة لمقتل فنانة مشهورة لتبدأ تيري رحلتها في البحث عن القاتل ومشاركة القراء في محاولة حل اللغز والوصول إلى الجاني في جو مليء بالإثارة والغموض.

10. رواية "مهنة الشر" للكاتب روبرت غالبريث

"مهنة الشر" رواية للكاتبة ج.ك رولينغ التي اتخذت من اسم روبرت غالبريث اسمًا مستعارًا لها، لتكون هذه الرواية الثالثة ضمن سلسلة الروايات البوليسية للمحقق كورموران سترايك، وتبعتها رواية الأبيض القاتل في عام 2018.

تبدأ أحداث الرواية عند وصول طرد غير معروف المصدر أو هوية الشخص المرسل إلى روبن إيلاكوت المساعدة والحبيبة السابقة للمحقق سترايك التي تصاب بصدمة فظيعة عند فتح الطرد ورؤية ما بداخله، إذ أنها تجد ساق امرأة مبتورة لتبدأ مع المحقق رحلة البحث عن قصة هذا الطرد ومن وراء إرساله.

روايات الإثارة والغموض كثيرة وشيقة بعضها قادرة على تنمية القدرة على الخيال لدى القراء وتنمية مهارة حل الألغاز والوصول إلى الجناة، إلا أن جميع روايات الإثارة والغموض تشترك في عامل أساسي ألا وهو عيش وقت كامل من المتعة والترفيه والاستمتاع أثناء تتبع أحداث الرواية والشك في كل شخصية سواء كانت أساسية أم ثانوية في الرواية للوصول إلى حل اللغز.