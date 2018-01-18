بعد التهديد بمنعه... لبنان يسمح بعرض فيلم "ذا بوست"

أعطى وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، الضوء الأخضر لدور العرض السينمائية بعرض فيلم المخرج ستيفن سبيلبرج "ذا بوست" بسبب صلات المخرج بإسرائيل.

ودشن نشطاء حملة ضد الفيلم لأن سبيلبرج قدم دعما ماليا لإسرائيل خلال حربها في 2006 مع حزب الله في جنوب لبنان، التي أسفرت عن مقتل مئات اللبنانيين. ولا يزال لبنان يعتبر إسرائيل عدوا.

وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لرويترز "لا أرى مانعا يحول دون عرض الفيلم لأنه لا علاقة له بلبنان ولا بالصراع مع العدو الإسرائيلي".

وقال رئيس دائرة المطبوعات في الأمن العام، جورج حنا، إن لجنة مراقبة أشرطة الأفلام السينمائية قد توصي بمنع عرض أفلام إذا شكلت دعاية إيجابية لإسرائيل ضمن أسباب أخرى.

وتدور أحداث فيلم "ذا بوست" حول معركة صحف أمريكية في عام 1971 لنشر وثائق مسربة معروفة باسم "أوراق البنتاغون" والتي تتعلق بدور الحكومة الأميركية في حرب فيتنام.

وقال حنا، إن لبنان منع في 2017 عرض فيلمين، لكنه سمح بعرض 317 فيلما تجاريا و766 من أفلام المهرجانات.

وحظر لبنان هذا العام بالفعل فيلما آخر هو "جانجل" وسحبه من دور العرض بعد عدة أيام. والفيلم مقتبس عن كتاب لضابط إسرائيلي سابق في البحرية عن رحلته لغابات الأمازون.

وقال مدير المنتجات في شركة "إمباير" الموزعة للفيلم في لبنان، بسام عيد، إن حملات مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تشكل ضغطا على حكومة لبنان بشأن الأفلام.

وفي العام الماضي منع لبنان عرض فيلم "وندر وومان" لأن بطلته غال غادوت إسرائيلية.