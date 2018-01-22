فيلم "الكوميديا السوداء" يتصدر جوائز السينما الأميركية

هيمن فيلم الكوميديا السوداء (ثري بيلبوردز أوتسايد إبينج، ميزوري) على حفل توزيع جوائز رابطة ممثلي السينما الأميركية بعد فوزه بثلاث من جوائز رابطة ممثلي السينما الأميركية أمس الأحد.

وكانت جائزة أفضل أداء جماعي، وهي أكبر جوائز الرابطة، من نصيب الفيلم الذي أنتجته (فوكس سيرشلايت) ويدور حول امرأة حانقة تسعى لتحقيق العدالة بعد مقتل ابنتها.

كما فازت الممثلة فرانسيس مكدورماند بجائزة أفضل ممثلة والممثل سام روكويل بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوريهما في الفيلم.

وحصل الممثل البريطاني جاري أولدمان على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (داركست أور) الذي جسد فيه دور ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا وقت الحرب العالمية الثانية.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة إلى أليسون جاني عن دورها في فيلم (آي، تونيا).

وتعتبر جوائز رابطة ممثلي السينما مؤشرا على الفائزين بجوائز الأوسكار التي تعلن في مارس آذار إذ أن الممثلين يشكلون أكبر كتلة تصويت في أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح الأوسكار.

وستعلن قائمة المرشحين للأوسكار غدا الثلاثاء.

وأقيم حفل جوائز رابطة ممثلي السينما الأميركية بعد يومين من مسيرات نظمتها مئات الألوف من النساء في أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت الممثلة والمغنية كريستين بيل التي قدمت الحفل إن النساء تمر ”بلحظة فاصلة“.

وتابعت ”دعونا نتأكد من أننا نخوض هذه المعركة بتعاطف واجتهاد لأن الخوف والغضب لن يفوزا بالسباق أبدا“.

وأجبرت اتهامات بالتحرش الجنسي عشرات الرجال ذوي النفوذ في هوليوود وخارجها على الاستقالة أو أدت لاستبعادهم من مشروعات فنية.

وعلى عكس ما جرى في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية (جولدن جلوب)، غلب اللون الأسود على أزياء النجمات تعاطفا مع ضحايا التحرش الجنسي وذلك بدلا من درجات الأزرق والأخضر وغيرها من الألوان البراقة.

وفي فئة الجوائز التلفزيونية، فازت النجمة نيكول كيدمان (50 عاما) بجائزة التمثيل عن دورها كزوجة تعاني سوء المعاملة في مسلسل (بيج ليتل لايز).

ولم يظهر في حفل أمس الأحد الممثل عزيز أنصاري، الذي كان مرشحا لجائزة عن دوره في المسلسل الكوميدي (ماستر أوف نون) بعدما كان محورا للقصص الإخبارية الأسبوع الماضي عندما وصفت امرأة شعورها بالانتهاك بعد لقاء غرامي غير مريح مع أنصاري العام الماضي. وقال أنصاري إنه يعتقد أن ما جرى بينهما كان بالتراضي.

وخسر أنصاري جائزة أفضل ممثل تلفزيوني كوميدي التي ذهبت إلى وليام اتش. ميسي عن دوره في (شيمليس).

وحضر الممثل جيمس فرانكو، الذي كان مرشحا لجائزة أفضل ممثل عن الفيلم الكوميدي (ذا ديزاستر آرتيست) الحفل لكنه تجنب السير على السجادة الحمراء كما خسر الجائزة. وكان فرانكو مبتعدا عن الأضواء منذ نحو أسبوعين حينما صرح بأن مزاعم خمس نساء ضده "غير دقيقة".