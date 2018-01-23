محكمة هندية تسمح بعرض فيلم "بادمافات" المثير للجدل

أصدرت صباح اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا في الهند قرارا يقضي بعدم السماح لولايتين بإعادة فرض حظر على عرض "بادمافات" الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد، قائلة إنها متمسكة بالقرار الصادر، الذي سمح لعرض الفيلم في دور السينما.

وطلبت ولايتا ماديا براديش في وسط البلاد وراجاستان في الشمال الغربي، وكلاهما تحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا، من المحكمة إعادة النظر في حكمها السابق الذي سمح بعرض الفيلم.

وقالت حكومة "راجاستان" الهندية، إنها تريد تفادي حدوث اضطرابات عامة بحظر الفيلم بعد أن اتهمت جماعات مخرجه سانجاي ليلا بهانسالي بتشويه التاريخ من خلال تصوير حاكم مسلم على أنه "عشيق" الملكة بادمافاتي من قبيلة محاربين هندوسية تدعى راجبوت.

وقالت هيئة القضاة المؤلفة من ثلاثة قضاة يرأسهم ديباك ميسرا صباح اليوم الثلاثاء "لن نعدل حكمنا السابق.. على الولايات أن تضمن ضرورة العمل بالقانون والنظام".