  2. ثقافة وفنون

روسيا تمنع عرض فيلم "موت ستالين" في دور السينما

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 09:29

روسيا تمنع عرض فيلم "موت ستالين" في دور السينما
(توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلنت وزارة الثقافة الروسية أمس الثلاثاء، أنها الغت عرض الفيلم الساخر " وفاة ستالين" مشيرة إلى أن مواطني البلاد يعتبرونه مهين للحقبة السوفيتية للبلاد.

وشاهد الفيلم في عرض خاص مسؤولون ومستشارون من وزارة الثقافة. ويركز الفيلم على التناحر والطعن من الخلف بين أوثق حلفاء الزعيم السوفيتي الراحل وهم يتنافسون على السلطة بمجرد وفاته عام 1953.

وقال وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي أمس الثلاثاء، إن وزارته تلقت عددا من الشكاوى بعد العرض مما دفعه لسحب ترخيص عرض الفيلم في دور السينما للجمهور.

وأضاف ميدينسكي في بيان "كثيرون من الجيل القديم وغيرهم سينظرون إليه كسخرية مهينة لكل الماضي السوفيتي لبلاد هزمت الفاشية".

وقال إن وزارته أبلغت موزع الفيلم إنه من غير الملائم عرض الفيلم عشية الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للانتصار في معركة "ستالينغراد" بالحرب العالمية الثانية التي فقد فيها كثير من الجنود السوفييت أرواحهم من أجل المدينة التي تحمل اسم "ستالين".

وقال ميدينسكي "لا توجد لدينا رقابة... لا نخشى النقد والتقييمات غير السارة للتاريخ، لكن هناك خطا أخلاقيا فاصلا بين التحليل النقدي للتاريخ وبين تدنيسه".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#موت ستاين
#روسيا
#ستاينغراد

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