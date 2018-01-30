تراجع عدد المشاهدين لحفل توزيع جوائز "غرامي"

أعلنت شبكة (سي.بي.إس) الأميركية أمس الاثنين، عن تقلص عدد مشاهدي حفل توزيع جوائز غرامي في البلاد، بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد فوز المغني برونو مارس على حساب مغني الراب كيندريك لامار.

ونقلا عن بيانات شركة نيلسن لأبحاث التسويق قالت (سي.بي.إس) إن 19.8 مليون أميركي شاهدوا الحفل الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة بالمقارنة بعام 2017 عندما شاهد 26.1 مليون شخص الحفل تلفزيونيا، وكان أدنى عدد من المشاهدين لحفل لتوزيع جوائز جرامي في عام 2006 عندما تابعه 17 مليون شخص.

وشهد الحفل السنوي الـ60 لتوزيع جوائز جرامي الأحد الماضي، والذي أقيم في نيويورك حصول المغني مارس على أكبر ثلاث جوائز في الألبومات والتسجيلات وأغنية العام وثلاث جوائز أخرى، وفاز لامار بخمس جوائز، ولم يحصل مغني الراب المخضرم جي_ زي على أي جوائز على الرغم من أنه كان مرشحا للحصول على ثماني جوائز.

ولم يتم ترشيح بعض من أكبر نجوم الموسيقى للفوز بجوائز أو لم يشاركوا في إحياء الحفل، ومن بينهم تايلور سويفت وإد شيران وبيونسيه، ويبدو أيضا أن السخرية من الرئيس دونالد ترامب وسياسته أدت إلى انصراف بعض المشاهدين عن متابعة الحفل.