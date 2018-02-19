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520 ألف زائر لمعرض الدار البيضاء للنشر والكتاب

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 14:06

520 ألف زائر لمعرض الدار البيضاء للنشر والكتاب
صورة توضيحية للدار البيضاء (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : خالد السيد

اختتمت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، الذي افتتح الخميس 8 شباط/ فبراير.

وانتهت الدورة الرابعة والعشرين لهذا المعرض أمس الأحد، مسجلة 520 ألف زائر، ما يشكل زيادة بنسبة 50 % عن العام الماضي، "مما يعكس جاذبية المعرض" هذا العام.

وكانت مصر ضيف شرف الدورة الرابعة والعشرين للمعرض، الذي افتتح في الثامن من فبراير شباط، وشاركت فيه أكثر من 700 دار نشر من 45 دولة عربية وأجنبية قدمت 125 ألف عنوان كتاب.

وفيما يخص البرنامج الثقافي للمعرض قال البيان: "بلغ عدد فقراته 791 نشاطًا، توزع على الندوات واللقاءات والتوقيعات إضافة إلى البرنامج الخاص بالأطفال".

وأضاف أن عدد المشاركين في البرنامج الثقافي " وصل إلى 1566 مداخلة من المغرب ومن العالم العربي ومن الخارج".

ومن بين الضيوف الذين شاركوا في المعرض الروائي السعودي، محمد حسن علوان والشاعر العماني، حسن المطروشي والشاعر العراقي، فوزي كريم والكاتبة الأردنية، رشا الخطيب والشاعر السوري، نوري جراح والناقد الفلسطيني، عبد الرحمن بسيسو والروائي الفرنسي، جيلبرت سينويه.

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ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الدار البيضاء
#المغرب
#وزارة الثقافة المغربية
#المعرض الدولي للنشر والكتاب

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