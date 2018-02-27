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نقل المخرج والممثل كيفن سميث للمستشفى إثر أزمة قلبية

تاريخ النشر: 27/02/2018 - 10:32

نقل المخرج والممثل كيفن سميث للمستشفى إثر أزمة قلبية
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

قال المخرج والممثل كيفن سميث، أمس الإثنين، إنه عانى من "أزمة قلبية حادة" بعد تسجيل عرض كوميدي في ضاحية جلينديل في لوس أنجليس.

وقال مخرج فيلم "دوجما" البالغ من العمر 47 عاما في تغريدة على "تويتر"، إنه شعر بالمرض بعد إتمام العرض الأول من عرضين كان من المقرر تقديمهما مساء الأحد.

وقال سميث "الطبيب الذي أنقذ حياتي أبلغني بأنني عانيت من انسداد بنسبة 100 بالمئة" في الشريان التاجي، الذي يعد الشريان الأهم لضخ الدم في القلب.

وتابع سميث قائلا من خلال تغريدة "كنت سأتوفى الليلة إذا لم ألغ العرض الثاني وأذهب إلى المستشفى. لكني موجود على وجه الأرض إلى الآن".

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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