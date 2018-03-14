روجر ووترز يصدر مقطعًا موسيقيًا من كلمات محمود درويش

في خطوة اعتراضية على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية من تل-أبيب إلى القدس المحتلة، قام قائد فرقة "بينك فلويد" الشهيرة، روجير ووترز، بإصدار تسجيل صوت مدّعم بخلفية موسيقية لفرقة "تريو-جبران" الفلسطينية، يردد فيه بعض الجمل من قصيدة الشاعر الفلسطيني، محمود درويش، "خطبة الهندي الأحمر، ما قبل الأخيرة، أمام الرجل الأبيض".

وكتب ووترز على صفحته على موقع "فيسبوك"، "لقد قمتُ بالتعاون مع الثلاثي جُبران بعزف مقطع من قصيدة للشاعر الفلسطيني العظيم، محمود درويش"، وأضاف أيضًا " المعزوفة تتضمن، خطبة الهندي الأحمر، ما قبل الأخيرة، أمام الرجل الأبيض، لكنها بالإضافة إلى ذلك، تتوجه بالحديث عن فلسطين درويش المحبوبة، وسكانها الأصلانيين، وجميع ضحايا الاستعمار الاستيطاني في كل مكان".

وتزامن إصدار المقطع الغنائي الذي سجّلته الفرقتان بتعاون مشترك في باريس، مع الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية التي قامت بها العصابات الصهيونية عام 1948 بقتل آلاف الفلسطينيين وتهجير مئات الآلاف منهم، ولا يزال الملايين منهم لاجئون في شتى أنحاء العالم بعد احتلال فلسطين.

وقال الثلاثي جبران في مقابلة معهم لصحيفة " رولينغ ستون"، إننا " نجوب العالم منذ 15 عامًا، حاملين معنا من مدينة إلى مدينة، جزءًا من فلسطين"، وأضافوا أيضًا "نحن نحترم كفاح السكان الأصلانيين حول العالم، ونؤكد في فنّنا، على أن العلاقة بين الشعوب وثقافاتهم ومواطنهم الأصلية، تُنجي التاريخ".

وكان عنوان المقطع الموسيقي "سيادة"، يرمز إلى سيادة البيض، وهو فكر عنصري مبني على الاعتقاد بأنّ الأفراد ذو العرق والأصل الأبيض هم أسياد على البشر من الأعراق الأخرى، وينتقد ووترز في هذه الأغنية، سياسة ترامب العنصرية اتجاه الفلسطينيين.