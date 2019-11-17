  2. ثقافة وفنون

مؤتمر: دراسات الفولكلور تخلخل إقصاء اللغة العامية

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 13:57

مؤتمر: دراسات الفولكلور تخلخل إقصاء اللغة العامية
(pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

يُقام يوم الثلاثاء المقبل "مؤتمر العامية" في"أتيلييه القاهرة"، لمدة ثلاث أيام، وسيشارك فيه باحثون معظمهم من مصر تتراوح اهتماماتهم بين مجالات الأدب الشعبي، والجماليات، والدراسات التراثية، إضافة إلى شعراء وموسيقيين. إذ أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية طرح اللغة العامية في الدوائر الثقافية الرسمية.

ويطرح المؤتمر حالة الإقصاء التي تعاني منها اللغة العامية خاصة في الدوائر الثقافية الرسمية. وهو طرح جرت خلخلته من خلال دراسات الفولكلور الثقافية، وسيُبرز المؤتمر مواطن القوة في تلك النصوص العفوية التي تدير الصور الشعرية والشخصيات السردية بلغة بسيطة، تستخدم الكلام الذي يتداوله الناس في حياتهم اليومية. وتبقى التجارب التي اعتمدت اللغة العامية قليلة، ولعل أبرزها نماذج شعراء مثل صلاح شاهين وفؤاد حدّاد، وأحمد فؤاد نجم في مصر، وتجربة الرحابنة مسرحًا وأغنية في لبنان، وبعض قصائد الشاعر العراقي مظفّر النواب.

وسيشارك في المؤتمر في يومه الأول، متحدثون من شتى المجالات الثقافية، حيث سيتحدّث كل من: شاكر عبد الحميد، وماجد يوسف، ومحمد الحلو، وأمين حداد، ورجب الصاوي، عن واقع العامية من زوايا مختلفة تتراوح بين النظري والتجارب الملموسة، في جلسة يديرها الباحث مدحت الجيار.   

وفي اليوم الثاني، سيشهد المؤتمر، الجلسة الثانية التي يدير نقاشها سمير الأمير، ويشارك فيها كل من: بهاء جاهين، وأشرف عامر، وسعد عبد الرحمن، ومسعود شومان، وأحمد زحام، وعبده الزراع. تليها ندوة تتخصّص بـ"فن النميم المصري والمحكية الليبية"، يشارك فيها كل من الباحثين المصريين أسامة أبو الحسن وأحمد رشوان، والباحث الليبي محمد المغبوب.

وفي اليوم الختامي، سيتحدّث كل من: عبد الكريم عبد الحميد ومحمود عبد المعطي ومحمد حميدة، كما تتضمّن الجلسة شهادات يقدّمها خالد الصاوي، وإبراهيم جمال الدين، وأحمد تمام، وأسامة بدر.


#أتيليه القاهرة
#مؤتمر اللغة العامية
#الثقافة
#أدب

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