ما هي الأفلام التي حقّقت أعلى الإيرادات خلال الأسبوع الماضي؟

يتوقّع محلّلون أن يحصل فيلم "سوبر ماريو براذرز" عائدات هي الأقوى لهذا العام، وفي المرتبة الثانية، حلّ فيلم "جون ويك: تشابتر 4" متصدّر تصنيف الأسبوع الماضي، مع إيرادات بلغت 28 مليون دولار

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصّصة بالعروض السينمائيّة، أمس الأحد، تصدّر فيلم "دانجنز أند دراغنز" إيرادات شبّاك التذاكر في الصالات الأميركيّة الشماليّة، خلال نهاية الأسبوع الفائت.

وقالت شركة "فرنشايز إنترتايمينت ريسيرتش"، إنّ الفيلم يستند إلى اللعبة الشهيرة "دانجنز أند دراغنز".

وحصد الفيلم عائدات قدرها 33 مليون دولار، وهو ما يضع هذا العمل في مصاف الأعمال التي يتوقّع لها عائد كبير، حيث بلغت ميزانيّته نحو 150 مليون دولار.

جدير بالذكر، أنّ الأفلام التي تستند إلى ألعاب فيديو، تواجه صعوبات في شبّاك التذاكر عادة.

ويتوقّع محلّلون أن يحصل فيلم "سوبر ماريو براذرز" عائدات هي الأقوى لهذا العام، وفي المرتبة الثانية، حلّ فيلم "جون ويك: تشابتر 4" متصدّر تصنيف الأسبوع الماضي، مع إيرادات بلغت 28 مليون دولار.

ونال هذا الفيلم التشويقيّ، والذي كان من بطولة كيانو ريفز، إعجاب النقّاد، خاصّة بفعل مشاهد المجازفة والرقصات اللافتة، والتي وصفها نقّاد بأنّها "مذهلة".

إعلان فيلم سوبر ماريو برذرز (Getty)

وجاء في المركز الثالث فيلم "سكريم 6" من إنتاج "باراماونت" و"سباي غلاس ميديا"، مع عائدات بلغت 5,3 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجماليّ إيراداته المحلّيّة إلى 98,2 مليون دولار، متخطّيًا بذلك عائدات الجزء السابق من "سكريم" الّذي حصد العام الماضي 81 مليون دولار، وفق موقع "فراييتي".

وأعقبه في المرتبة الرابعة فيلم "هيز أونلي سان" من إنتاج "اينجل ستوديوز"، مع إيرادات بلغت 5,3 ملايين دولار في أسبوع عرضه الأوّل، وهي نتيجة لافتة لعمل لم تتخطّ ميزانيّته 250 ألف دولار. ويستند الفيلم إلى القصّة الواردة في الكتاب المقدّس عن طلب اللّه من النبيّ إبراهيم (يؤدّي دوره الممثّل اللبنانيّ نيقولا معوّض) التضحية بابنه إسحق.

أمّا المركز الخامس، فكان لفيلم الملاكمة "كريد 3" من إنتاج "يونايتد أرتيستس"، مع إيرادات بلغت 5 ملايين دولار. وتولّى مايكل ب. جوردان إخراج العمل، وأدّى الدور الرئيسيّ فيه.