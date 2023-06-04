براين كوكس ينضمّ إلى إضراب كتّاب السيناريو في هوليوود

بدأ آلاف من كتّاب السينما والتلفزيون الأميركيّين إضرابًا في أيّار/مايو، بسبب فشل مفاوضات مع الاستوديوهات والمنصّات الرئيسيّة تتعلّق تحديدًا بزيادة أجورهم.

أبدى الممثّل الاسكتلنديّ براين كوكس الأحد دعمه لكتّاب السيناريو المضربين في هوليوود، معتبرًا أنّهم يشكّلون "القوى الأساسيّة" للإبداع ويفترض "مكافأتهم بمبالغ تليق بعملهم".

وكوكس الّذي لم يكن راضيًا عن النهاية المبكّرة لشخصيّة لوغان روي الّتي أدّاها في مسلسل "سكسيشن" ("Succession") من إنتاج "اتش بي او"، وصف في حديث إلى "بي بي سي" كاتب هذا العمل البريطانيّ جيسي أرمسترونغ بـ"العبقريّ".

بدأ آلاف من كتّاب السينما والتلفزيون الأميركيّين إضرابًا في أيّار/مايو، بسبب فشل مفاوضات مع الاستوديوهات والمنصّات الرئيسيّة تتعلّق تحديدًا بزيادة أجورهم.

ويطالب هؤلاء كذلك بحدّ أدنى من الضمانات للاستفادة من وظائف ثابتة، وبحصّة أكبر من الأرباح الناتجة من الطفرة في خدمات البثّ التدفّقيّ.

وكان الممثّل الأميركيّ شون بن اعتبر في حديث على هامش مهرجان كان السينمائيّ خلال أيّار/مايو أنّ عدم مراعاة استديوهات هوليوود الكبرى لكتاب السيناريو المضربين أمر "غير لائق"، مؤكّدًا "دعمه الكامل" لحركتهم المطلبيّة.

,في الوقت الذي يرى فيه كثيرون أنّ إضراب كتّاب السيناريو في هوليوود متعلّق فقط بالرواتب، فإنّ كثيرين آخرين يزعمون أنّ ثمّة نزاع كبير بين كتّاب السيناريو والأستوديوهات ومنصّات البثّ، تؤجّجه فرضيّة يرون فيها إهانة لقدراتهم، هي فكرة إمكان حلول الذكاء الاصطناعيّ مكانهم قريبًا، فقدرة برامج من نوع "تشات جي بي تي" على محاكاة المحادثة البشريّة، أثارت مخاوف في عدد من القطاعات في الآونة الأخيرة. ونبّه البيت الأبيض هذا الأسبوع مسؤولي شركات التكنولوجيا الأميركيّة العملاقة إلى مسؤوليّتهم "الأخلاقيّة" لحماية المستخدمين من المخاطر الاجتماعيّة المحتملة للذكاء الاصطناعيّ.