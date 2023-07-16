وفاة المغنّية والممثّلة الشهيرة جين بيركين

كانت الفنانة المولودة في لندن عام 1946، والحائزة الجنسية الفرنسية، قد كشفت أخيرًا عن مشكلات صحية أرغمتها على إلغاء سلسلة حفلات لها

أعلنت وسائل إعلام فرنسيّة اليوم الأحد، عن وفاة المغنّية والممثّلة الفرنسيّة جين بيركين عن عمر 76 عامًا.

وبرز اسم بيركين خلال فترة الستينات من القرن الماضي، حيث كانت تعتبر أيقونة تلك الفترة، مع المغنّي الشهير سيرج غينزبور.

وكانت هذه الفنانة المولودة في لندن عام 1946، والحائزة الجنسية الفرنسية، قد كشفت أخيرًا عن مشكلات صحية أرغمتها على إلغاء سلسلة حفلات لها.

وقد عُثر على بيركين ميتة داخل منزلها في باريس، وفق المصدر عينه.

وحققت بيركين شهرة عالمية مع أغنيات بينها "Je t'aime, moi non plus" ("جو تام موا نون بلو") المحفورة في الذاكرة الموسيقية الفرنسية، والتي أثارت فضيحة لدى طرحها سنة 1969، إضافة إلى "جين بي" في العام نفسه، و"Ex-fan des sixties" ("إيكس فان دي سيكستيز") عام 1978.

وبدت بيركين ضعيفة صحيًا في شباط/فبراير خلال مشاركتها في حفلة توزيع جوائز سيزار التي توصف بـ"أوسكار السينما الفرنسية"، إلى جانب ابنتها الممثلة والمغنية شارلوت غينزبور وحفيدتها أليس.

ونجحت بيركين في استمالة الجمهور خصوصًا بفضل شخصيتها الحساسة، ولكنتها الإنكليزية الطاغية التي احتفظت بها طوال حياتها.

وفي السينما، شاركت بيركين في فيلم "Blow up" ("بلو آب") للمخرج أنطونيوني، الحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1967، وفي فيلم "La Piscine" ("لا بيسين") مع رومي شنايدر وآلان ديلون عام 1969. ويزخر رصيدها التمثيلي بحوالى سبعين فيلمًا حملت توقيع مخرجين معروفين من أمثال جان لوك غودار وجاك دويون وأنييس فاردا.

وقد كان لقاؤها بالمغني والمؤلف الموسيقي سيرج غينزبور إثر انتقالها للعيش في باريس في سن العشرين، محطة مفصلية في مسيرتها، إذ كانت باكورة علاقة موسيقية وعاطفية بين الثنائي استمرت ثلاثة عشر عامًا.

وحازت جين بيركين رتبة ضابط في وسام الإمبراطورية البريطانية. وفي فرنسا، حصلت على وسام الآداب والفنون. لكنها رفضت وسام جوقة الشرف عام 1989، مبررة ذلك باعتقادها بأنّ "الأبطال وحدهم" يجب أن يحصلوا على هذا التقدير.