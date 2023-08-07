روسيا: حكم غيابيّ بسجن الروائيّ ديمتري غلوخوفسكي ثماني سنوات

اشتهر غلوخوفسكي الّذي يعيش خارج روسيا، بروايته "مترو 2033" الّتي استخدمت أساسًا للعبة فيديو شهيرة. ودين الكاتب البالغ 44 عامًا والّذي سبق أن وصفته موسكو بأنّه "عميل أجنبيّ"، بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسيّ.

أصدرت محكمة روسيّة الإثنين حكمًا غيابيًّا بحبس كاتب الخيال العلميّ الشهير ديمتري غلوخوفسكي ثماني سنوات لتنديده بهجوم موسكو على أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

واشتهر غلوخوفسكي الّذي يعيش خارج روسيا، بروايته "مترو 2033" الّتي استخدمت أساسًا للعبة فيديو شهيرة. ودين الكاتب البالغ 44 عامًا والّذي سبق أن وصفته موسكو بأنّه "عميل أجنبيّ"، بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسيّ، وفق ما أوردت وكالة "تاس" للأنباء.

وصدر الحكم بحقّ غلوخوفسكي بموجب قانون تمّ تبنّيه بعد فترة وجيزة من إرسال الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين قوّات إلى أوكرانيا، ويتمّ استخدامه لكم أفواه منتقدي الهجوم. ويندّد غلوخوفسكي باستمرار بالحملة العسكريّة الّتي تشنّها موسكو على جارتها.

وبعد غارة روسيّة على أوديسا أواخر الشهر الماضي، نشر على إنستغرام مربّعًا أسود مع كلمة "أوديسا" إلى جانب علامة قلب وقد أرفق منشوره بتعليق "عاهرات".

في ذكرى اندلاع النزاع الواسع النطاق في شباط/فبراير، قال الروائيّ على وسائل التواصل الاجتماعيّ "على غرار ما كنت عليه قبل عام، أنا مقتنع تمامًا بأنّ هذه الحرب مدمّرة لروسيا وشعبنا بقدر ما هي مميتة ومدمّرة للأمّة الّتي أحبّ، أي أوكرانيا". وتشنّ روسيا حملة غير مسبوقة على المعارضة في الوقت الّذي تنخرط فيه قوّاتها في القتال في أوكرانيا.

كذلك دعم غلوخوفسكي في منشورات أخرى المعارض المسجون أليكسي نافالني الّذي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن لمدّة 19 عامًا.

واليوم الإثنين، قال فريق نافالني إنّ المعارض الروسيّ أودع مجدّدًا الحبس الانفراديّ، وهذه المرّة لمدّة أسبوعين، وكتب فريقه على منصّة تلغرام "إنّها المرّة الثامنة عشرة".

والجمعة حكم على نافالني الّذي ندّد من سجنه بالهجوم على أوكرانيا، بالحبس لمدّة 19 عامًا في مجمّع اعتقال يعتمد "نظامًا خاصًّا"، وهو أحد السجون السيّئة السمعة في روسيا المخصّصة للمجرمين الأكثر خطورة والأشخاص المحكومين بالسجن المؤبّد.