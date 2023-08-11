كتّاب هوليوود المضربون يستأنفون المفاوضات مع الأستوديوهات الكبيرة

كانت المفاوضات بين اتحاد كتّاب السيناريو وممثلي أصحاب العمل توقّفت منذ بداية التحرك الاجتماعي في الثاني من أيار/مايو، ولم يستأنف الجانبان المفاوضات الرسمية مذّك.

أفاد اتّحاد كتّاب السيناريو في هوليوود، اليوم الجمعة، عن عودته إلى طاولة المفاوضات هذا الأسبوع، وذلك إثر طلب الأستوديوهات عقد اجتماع للتوصّل إلى سبل لإنهاء الإضراب المستمرّ منذ مئة يوم.

وكانت المفاوضات بين اتحاد كتّاب السيناريو وممثلي أصحاب العمل توقّفت منذ بداية التحرك الاجتماعي في الثاني من أيار/مايو، ولم يستأنف الجانبان المفاوضات الرسمية مذّك.

وفي بريد إلكتروني موجّه إلى أعضائه، أشار اتّحاد كتاب السيناريو إلى أنه وافق على طلب بعقد اجتماع الجمعة مع تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية الذي يضم أستوديوهات بينها ديزني ونتفليكس.

وقال الاتحاد في البريد الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "نتوقّع أن يقدّم تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية ردوداً على مقترحات اتّحاد كتاب السيناريو"، مضيفاً أن "لجنتنا تعود إلى طاولة المفاوضات وهي مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل".

وانضم الممثلون إلى الإضراب التاريخي في هوليوود في منتصف تموز/يوليو.

ويطالب كتّاب السيناريو والممثلون برفع رواتبهم والحصول على حصص أكبر من إيرادات الأعمال التي تُعرض عبر منصات البث التدفقي، والحصول على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي سواء لكتابة نصوص السيناريو للأعمال، أو لاستنساخ أصواتهم وصورهم.

وكان الجانبان قد التقيا الجمعة الفائت لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات.

وبسبب الإضراب، توقف تصوير وإنتاج عدد كبير من الأعمال السينمائية، فيما أُرجئت حفلة توزيع جوائز "إيمي" التي كانت مُقررة في أيلول/سبتمبر إلى كانون الثاني/يناير.