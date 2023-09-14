افتتاح مركز للفنون المسرحيّة في موقع هجمات 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك

هذه المرحلة الأخيرة من إعادة بناء الطرف الجنوبيّ لمانهاتن، حيث كان برجا مركز التجارة العالميّ قائمين حتّى 11 أيلول/سبتمبر 2001

افتتحت مدينة نيويورك، مركزًا جديدًا للفنون المسرحيّة، في الموقع الذي حدثت فيه هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وذلك بعد يومين من الذكرى الثانية والعشرين لهذه الهجمات.

ومن المقرّر افتتاح مركز بيرلمان للفنون المسرحيّة (PAC NYC) في 19 أيلول/سبتمبر بسلسلة من خمس حفلات موسيقيّة.

وهذه المرحلة الأخيرة من إعادة بناء الطرف الجنوبيّ لمانهاتن، حيث كان برجا مركز التجارة العالميّ قائمين حتّى 11 أيلول/سبتمبر 2001.

ويضمّ الموقع حوضين تذكاريّين كبيرين، ومتحفًا ضخمًا للذكرى، ومجموعة ناطحات سحاب، بينها برج مركز التجارة العالميّ العملاق.

وقالت باولا غرانت بيري، العضو في اللجنة الّتي اختارت تصميم المعلّم التذكاريّ لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، في شهادة أدلت بها خلال المراسم "لقد فقدت زوجي ديفيد، وفي كلّ مرّة أذهب إلى هذا الموقع، تتغيّر حالتي الذهنيّة: من الشعور بخسارة قاسية وغير قابلة للتفسير (...) إلى شعور مفعم بالأمل بعد عقدين من الزمن".

وبعد الهجمات، أراد المسؤولون في نيويورك بناء مركز للفنون على موقع "غراوند زيرو"، يحمل على قاعدته مقولة للملحّن وقائد الأوركسترا الأميركيّ ليونارد بيرنشتاين، بعد اغتيال جون كينيدي في عام 1963، جاء فيها "سيكون ذلك ردّنا على العنف: صنع الموسيقى بشكل أكثر كثافة، وأكثر جمالًا، وأكثر إخلاصًا".

وتلي هذا الوعد في مركز PAC NYC حيث تمّ تشغيل أغنية "ساموير" ("Somewhere") من المسرحيّة الاستعراضيّة "ويست سايد ستوري" ("West Side Story") من تأليف برنشتاين وستيفن سونديم.

وقد شيّد المبنى، وهو عبارة عن مكعّب من الزجاج والخرسانة والفولاذ والرخام، لسنوات في قاعدة مركز التجارة العالميّ الجديد.

وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربّع، بتكلفة 500 مليون دولار من الأموال الخاصّة، منها 75 مليونًا تبرّع بها رون بيرلمان و130 ألفًا من مايكل بلومبرغ.

ولمحبّي الرقص والأوبرا والموسيقى والمسرح، يضمّ مركز PAC NYC ثلاثة مدرّجات قابلة للتعديل يمكن أن تتّسع لـ90 إلى 950 مقعدًا.

وقد خلّفت هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ، 2977 قتيلًا (بما في ذلك 2753 في مركز التجارة العالميّ) وحوالى 6300 جريح بحسب حصيلة رسميّة.